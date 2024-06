El palito que le tiró Miguel Borja a la Selección de Costa Rica: «Ojalá que salga a jugar, que salga a proponer»

Faltan horas para que se dispute el compromiso por la segunda fecha de la Copa América 2024 entre Colombia y Costa Rica. En este contexto, Miguel Borja, futbolista de River quiso chicanear a sus rivales luego del empate que obtuvieron los ticos en el debut ante su par de Brasil.

“Costa Rica tiene grandes jugadores, ojalá que salga a jugar, que salga a proponer, que no sea como contra Brasil, nosotros estamos tranquilos”, remarcó el delantero del Millo en declaraciones brindadas a la prensa.

En la misma sintonía el ex Junior de Barranquilla dio su análisis sobre los jugadores que componen el frente de ataque del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. “Somos conscientes de que hay jugadores y compañeros que vienen muy bien. Desde el lugar que me toque voy a estar con la mayor disposición para ayudar. Yo soy hincha de la selección y quiero ver a la selección bien, en el momento que me toque”, dijo.

«No tenemos que pensar que siempre hay que meter tres o cuatro goles, el rival también juega y te analiza; lo que está haciendo la Selección está bien, vamos por buen camino”, agregó.