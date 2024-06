Facundo Giorgi es el nuevo manager de Comunicaciones

Facundo Giorgi fue nombrado en las últimas horas como Director Deportivo del Club Comunicaciones. El ex jugador de la institución aurinegra en las últimas dos temporadas de la Liga Nacional, cuenta con una destacada trayectoria en el basquetbol que seguramente le servirá para llevar adelante esta tarea a partir de haber dejado la actividad como profesional.

Como Director Deportivo, será responsable de la planificación y supervisión de todas las actividades del básquetbol de Comu. Esto incluye la gestión del equipo, la coordinación con el cuerpo técnico de la Liga Argentina, y la implementación de estrategias para el desarrollo de jugadores jóvenes y la mejora del rendimiento general de todas las categorías.

La palabra de Facundo Giorgi

El nuevo manager del equipo brindó algunos conceptos respecto a lo que será su nueva función en el aurinegro. “Será una linda oportunidad que surgió hace una semana», dijo el ahora exjugador. «Me llamaron a una reunión con la dirigencia del básquet del club y me propusieron sumarme en el rol de Director Deportivo para que pueda ayudar en el armado y la elección de entrenador del equipo que jugará la Liga Argentina en la próxima temporada, así como también seguir de cerca a este grupo de trabajo que tiene el club en inferiores para el desarrollo de los chicos. En lo personal, estoy contento por la oportunidad y la confianza que me dieron”.

Respecto a la respuesta al ofrecimiento, señaló: “La respuesta no tardó en llegar porque, como familia, estamos radicados en Mercedes y le tenemos un lindo cariño a la ciudad. Cuando tuvimos el primer paso por Mercedes, donde nació nuestro hijo más grande, nos costó irnos porque era una ciudad que queríamos mucho y en la que estábamos muy bien, así que ahora que estamos familiarizados con todo, no nos costó tomar esta decisión de quedarnos”.

Respecto a la tarea como Director Deportivo, sostuvo: “Siempre me fui capacitando para esa tarea y como entrenador. Amo el básquet y me apasiona este deporte, y tener esta posibilidad para la que me venía preparando para cumplir con la responsabilidad que no muchos equipos le dan a otras personas (hay más en Liga Nacional, no tanto en Liga Argentina) solo hace que esté muy agradecido al club”.

Más tarde, al hablar del armado del plantel que se viene para la Liga Argentina, manifestó: “Una de las prioridades que estamos hablando con los entrenadores es que, como club, estamos hablando con gente que conozca la categoría, que sepa cómo se juega, que conozca los árbitros, que sepa bien qué jugadores elegir porque estos últimos años hay muchos que suben a Liga, que vuelven a bajar o que suben del Federal, así que lo importante es que tengan un conocimiento importante de toda la categoría. Luego, una vez que se contrate al entrenador, la idea es, junto a él, buscar jugadores que hayan pasado por Liga Argentina y que puedan potenciar a nuestros chicos porque algo que el club me hizo saber en la primera reunión y a lo que yo adhiero es que hay que darle valor e importancia a quienes estuvieron representando al club en la Liga pasada. Me parece que han demostrado que, si se trabaja duro, se pueden ganar minutos en la competencia porque las condiciones físicas y técnicas las tienen”.