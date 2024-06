Conferencia de los fiscales: «Se abandonó la hipótesis de la pérdida»

Minutos después de las 18, comenzó la conferencia de prensa de los fiscales para dar novedades del caso. Primero habló el fiscal Juan Carlos Castillo, quien relató cómo se inició la investigación luego de que desapareciera Loan.

«El jueves nos avisaron que se había perdido y se empezó a buscar, también con los vecinos. El viernes me constituyo a la localidad de 9 de Julio y en ese momento la señal era escasa. Me comunico con la gente de Alerta Sofía, le pedí la autorización a los papas de Loan para publicar la foto del niño», dijo el fiscal Castillo.

Asimismo, señaló: «Desde el primer momento no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis. Nos hemos abocado a encontrar al niño».

También detalló que activó la alerta amarilla a la Interpol para advertir de la situación en las diferentes fronteras.

«Hay información sensible que no podremos decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas», sostuvo.

Además, dijo: «Hemos notado inconsistencias. Entendimos que había un entorpecimiento en la investigación. Hemos decidido ordenar la detención del comisario».