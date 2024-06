Funcionario de la Gestión más corrupta de la historia de Mercedes intenta amedrentar a la prensa utilizando a la Justicia

En la Mercedes actual, la libertad de expresión se ha convertido en un tema de vital importancia. Sin la libertad de los medios no te enterarías jamás que hubo una gestión municipal que sustrajo dinero del Estado y terminó con varios de sus funcionarios condenados ¿Entendés por qué es de vital importancia el rol de los medios de comunicación?

Parecería mentira, pero con fecha del 7 de junio (Día del Periodista) me llega un oficio de la Justicia a la casa de mi madre debido a que he realizado publicaciones de funcionarios públicos, políticos que se descalifican por los medios radiales y son parte del Gobierno más corrupto de la Historia de la ciudad de Mercedes, pero resulta que este trabajador de los medios es el responsable de publicarlo.

Lo único que he hecho es ejercer mi labor de periodista en esta página, comunicando dichos de funcionarios a los que el Pueblo les paga el sueldo y por cierto jugosos sueldos, empleados del Estado que deberían ocuparse de ver un plan en el cual mejoren los estados de las calles, los servicios de recolección y tratar de que no haya otro hecho de corrupción al menos hasta el 10 de diciembre del 2025, pero no, deciden intentar callar a la prensa.

En un ambiente democrático, es fundamental que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y críticas de manera abierta y libre, sin importar género, religión ni color político. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta libertad se ve amenazada por acciones del Gobierno que buscan limitar la voz de aquellos que se atreven a disentir, te denuncian y la Justicia con sus errores se entremete en una cuestión que involucra a toda la sociedad porque las acciones de los Gobiernos deben ser públicos al 100% porque es el Pueblo quien los eligió ¿Entendés por qué es de vital importancia el rol de los medios de comunicación?

Cuando el Gobierno intenta silenciar voces críticas o restringir el acceso a la información, se está poniendo en peligro la salud de la democracia. Hoy nos intentan callar en el medio de un debate en el cual aprueban o no el pliego de un Secretario del Gobierno Municipal.

La censura en los medios de comunicación y la persecución de periodistas poniendo a la pauta oficial como principal elemento de perturbación ha sido moneda corriente «hablás bien del Intendente o te cortamos la pauta», es una de las principales amenazas que escuchamos constantemente.

Debemos recordar que la libertad de expresión no es solo un derecho individual, sino que es un derecho colectivo que nos permite construir una sociedad más justa y democrática. Es responsabilidad de todos defender este derecho y resistir cualquier intento de censura o represión.

Espero que en el futuro podamos vivir en un mundo donde la libertad de expresión sea respetada y protegida en todo momento, y donde la diversidad de opiniones sea celebrada y no condenada. Solo a través del respeto mutuo y la apertura al diálogo podremos construir una Mercedes más justo y un Estado equitativo para todos. ¡Defendamos juntos la libertad de expresión!

*Rafael Escalante, redacción Minuto Mercedes*