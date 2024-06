La Sub 23 brilló, goleó a Paraguay y se ilusiona con los Juegos Olímpicos

Prohibido no ilusionarse. Es que la Selección Argentina Sub 23 tiene nombres más que importantes, tanto del fútbol argentino como del exterior y en la primera prueba pensando en los Juegos Olímpicos de París estuvo más que a la altura y goleó a Paraguay, que venía de ganar el Preolímpico. ¡Y eso que no contó con los campeones del mundo que se sumarán como mayores!

Desde la idea, el equipo de Javier Mascherano lo ganó de entrada. Es que salió a jugar en campo rival, presionando alto para intentar cortar el circuito de juego del rival. Y lo logró… Con una defensa firme, un doble cinco de muy buen pie formado por Medina y Varela, más la conducción del Diablito Echeverri, el tándem por izquierda de Zenón – Esquivel y la contundencia de Beltrán.

Primero avisó Echeverri, que armó un jugadón pero su remate se fue apenas afuera. Sin embargo, un ratito después, Zenón tomó la pelota fuera del área y sacó un tremendo zurdazo para clavar la bocha en el ángulo. Paraguay no tuvo reacción y encima Argentina volvió a golpear antes del final de la primera mitad: primero Beltrán empujó un centro de Esquivel y después, otra vez el ex River, repitió el movimiento tras una asistencia de Solari. Pudo aumentar la ventaja, pero Lomónaco le erró al arco cuando quedó de cara al gol.