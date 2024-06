Investigarán a los policías que detuvieron a «Josele» Altamirano

El Superior Tribunal de Justicia ordenó a la Fiscalía de Instrucción N°1 o Unidad Fiscal de Investigaciones concretas, investigar sobre el accionar y trabajo realizado por policías en el momento de la detención de Juan José Andrés «Josele» Altamirano.

En el fallo al cual tuvo acceso El Litoral, la Corte Provincial solicita un informe detallado sobre la situación, imputación y estado de la causa iniciada a partir de un oficio y en carácter de urgente. Es que en su oportunidad cuando fue detenido “Josele” había denunciado que fue torturado y golpeado para que se autoincriminara en un delito que no cometió. Incluso había trascendido una filmación dentro de una dependencia donde se veía al joven sentado, con golpes en el rostro y un efectivo policial que lo inducía a confesar la autoría del crimen.

«Llegué a la Brigada y allí aplaudían todo y después ahí fue una tortura, golpe y golpe, me decían que si yo no me hacía cargo, iban a matar a mi familia o a mí y me aguanté hasta donde pude y después me culpé de una cosa que yo no hice», declaró “Josele”.