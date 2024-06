Salieron a la luz nuevas imágenes que complican la situación del asesino del peluquero en Recoleta: “Sabía manipular el arma”

Nuevas imágenes complican la situación del asesino del peluquero

El video muestra el momento después del asesinato del colorista Germán Medina. Luego de escuchar el disparo, la gente corrió a refugiarse muy asustada. “Más allá de no ser un criminal organizado, tuvo algún tipo de acto preparatorio. (…) Sabía manipular el arma”, expresó al aire un periodista de TN.

Acto seguido, enumeraron los hechos que dejaron en evidencia que tenía conocimiento de armas: “Se lo ve claramente que toma posición de disparo y no es que le quiso tirar al pie, le apuntó a dos metros a la cabeza. La acción criminal es la acción de matar”.

Además, antes de ejecutar el crimen, Abel se aseguró de cerrar las puertas y preparar el escenario. “El dueño de la peluquería se salvó de milagro. (…) Era un lugar fácilmente atacable”, agregaron mientras se mostraban las imágenes del local.

“Me enteré por teléfono, por la cantidad de mensajes que me llegaron, pero yo estoy trabajando y no vi la tele ni sé nada de las noticias. Pero me da alegría saber que lo agarraron”, confesó el dueño de la peluquería.

“Estoy trabajando en mi otra peluquería de Parque Leloir, en otra sintonía. Pero no lo puedo creer que lo hayan agarrado a 10 minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa”, agregó Facundo Verdini.

Para finalizar, detalló: “Cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país. Viste cómo son las cosas. (…) La verdad es que ya había pasado mucho tiempo, por suerte lo capturaron y se hizo justicia por Germán”.