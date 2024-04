Facundo Giorgi: «Estamos confiados y ansiosos»

El partido del domingo será uno de los últimos de Comu como local en la fase regular y como tal será importante para que el aurinegro busque despegar de los lugares del fondo de la tabla.

Así lo entiende Facundo Giorgi, capitán de Comunicaciones quien señaló “estamos con la cabeza puesta en este mes que se viene por delante donde habrá partidos clave, en el contexto de una situación que cuando arrancamos el torneo no la esperábamos. Incluso no hace mucho cuando se le ganó a Gimnasia uno tenía aspiraciones de ganar algún partido más y estar en la conversación para entrar en los play off. Hoy la realidad es que no supimos cerrar los partidos. Estamos confiados y ansiosos, porque los veo a todos bien a todos. A veces se hace la semana de entrenar mucho y no jugar”.

Respecto a lo que le queda a Comunicaciones señaló “se vienen dos giras difíciles tras el partido del domingo, sabemos que algunos son rivales directos y con localías fuertes, pero hoy nuestro foco es Olímpico. En estas últimas fechas todos se juegan algo y ellos van a venir a ganar por su historia, porque quieren estar entre los primeros cuatro y porque tienen material de sobra para ser competitivos en todas las canchas. Pero también tengo que decir que estoy confiado y tranquilo por cómo se prepara el equipo con sumo respeto por la calidad del rival, pero nosotros venimos entrenando bien y con un equipo que en ningún momento se quebrantó desde los emocional, por el contrario, los entrenamientos siguen siendo de suma calidad, hay compromiso así que ahora tocará plasmar eso con una victoria, más allá de que se juegue mal o bien hay que ganar».