¿Un pacto de muerte?: Investigan la causa del trágico final de un matrimonio en Corrientes

Raúl y Amelia llevaron su secreto a la tumba.

Ambos fueron hallados muertos hoy en su vivienda de Necochea al 1400 en el barrio Sur, y todo lo ocurrido es una incógnita.

Se sabe que el hombre (de 69 años, de apellido Badaro) se disparó para quitarse la vida, y que antes mató a su mujer (de 83, de apellido Conil). Todo lo había contado al 911.

Y si bien el frío expediente judicial habla de un «homicidio calificado seguido de suicidio», no hay que descartar un «acuerdo de muerte» más aún teniendo en cuenta testimonios de gente cercana.

Conil había sufrido un accidente doméstico que la dejó postrada tras una fractura de cadera.

Badaro venía sufriendo una creciente diabetes que, más allá de lo físico, impactaba en lo anímico.

El hombre salía solo para hacer las compras del día, aunque sus vecinos lo recuerdan como una persona «amable y conversadora». A la mujer directamente dejaron de verla.

Tenían dos propiedades más además de la casa donde ocurrió el trágico final: una en el barrio Belgrano y otra en el Camba Cuá.

La primera era cuidada por Ramón, un Veterano de Malvinas que rápidamente se acercó a la casa donde todo ocurrió para interiorizarse de lo ocurrido: «en los últimos tiempos me costaba encontrarlo. Ya ni se podía hablar con él. Me dijo que haga lo que yo quiera con la casa del barrio Belgrano. La verdad que todo me sorprendió».

La información policial

La Policía precisó que investigan la muerte de una mujer, «quien presumiblemente habría sido lesionada por parte de un hombre que sería su pareja y quien luego se habría quitado la vida»

El parte de la fuerza indica que «la mujer, de 83 años de edad, habría fallecido tras resultar con lesiones compatibles con las producidas por proyectil de arma de fuego por parte de un hombre de 69 años de edad, quien después de cometer el hecho, habría utilizado la misma modalidad para quitarse la vida»

«Según las primeras averiguaciones efectuadas, el lamentable hecho se habría registrado hoy , alrededor de las 01.00 horas, en una finca ubicada por calle Necochea al 1400. En el lugar, por causas y en circunstancias que se tratan de establecer, aparentemente un hombre de 69, habría dado muerte a su pareja, una mujer de -83-, utilizando un arma de fuego tipo revolver, para luego el mismo quitarse la vida; desconociéndose hasta el momento aún más detalles y pormenores que rodearon los hechos», agrega.