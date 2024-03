Una pena: Messi se pierde los amistosos con la Selección

Aun falta la confirmación oficial de la AFA, pero es un hecho que Lionel Messi no podrá jugar los amistosos ante El Salvador, el viernes 22, y Costa Rica, el martes 26. El capitán de la Scaloneta tiene una lesión muscular y la idea es que pueda recuperarse bien durante esta fecha FIFA para que no vuelva a padecer lo mismo en los próximos partidos, ya sea en el Inter Miami o en la Selección Argentina.

La lesión de Messi: no viajará con la Selección Argentina

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, dijo Martino, en conferencia de prensa, tras el 3-1 de visitante de su equipo ante el DC United. El Tata, lógicamente, no puede meterse en la comunicación de la Selección Argentina, pero entiende que es momento de que el 10 pare la mano.