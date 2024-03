Operativo policial en Mercedes: Detienen a un hombre en una estancia

Grupo Táctico de Operaciones (G.T.O.) y División Investigación Criminal (D.I.C.),

dependiente de la Comisaría 1ra., de Mercedes, llevó a cabo un operativo en Ruta Nacional N° 119 y 123, en la madrugada de éste viernes.

Durante ese operativo alrededor de las 01:20 minutos, el personal policial detiene la

marcha de una camioneta marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK, color blanca, la cual transportaba en su caja de carga varias bolsas de alimentos balanceado, de la marca Kofman y

Lissarrague.

Los uniformados al solicitar las documentaciones de dicha carga, el conductor no las poseía, no pudiendo justificar la procedencia de dicha carga, por lo que al identificar a los ocupantes de la Pick Up, dos masculinos mayores de edad, el conductor de 48 años con domicilio en la ciudad de Saladas Corrientes y el acompañante también con domicilio en

Saladas.

Al dar intervención al Fiscal Dr. Gerardo Humberto Cabral, el mismo instruyo a los

funcionarios que se investigue la procedencia de la carga, como así los antecedentes de los dos ocupantes, por lo que fueron trasladados a la Comisaría 1ra.

Durante, la mañana de hoy viernes, al registrar el rodado, también se pudo detectar que había tres bolsas con cortes cárnicos, los que fueron verificados por el Veterinario Policial, aclarando que eran carne ovina y de chancho salvaje.

En el mismo marco legal, la policía solicito allanamiento en una Estancia, ubicada por

Ruta Provincial N° 40, a unos 60 km., de la ciudad de Mercedes, de donde habría partido la Pick Up, con la carga de alimentos balanceados y bolsas de carne, concretándose dicho allanamiento en horas de la tarde de éste viernes.

En la Estancia se secuestró más cortes cárnicos, todo de animales ovinos, y se procedió a la demora del capataz de la Estancia, quién era oriundo de la ciudad de Saladas (Ctes.), para identificación y fichaje.

La causa Judicial por Infracción al Art. 163 inciso 1 y Art. 206 del Código Penal Argentino, con Intervención de la fiscalía de turno, posee (03) demoradas, y varios elementos secuestrados.

Los cortes cárnicos luego del informe pericial del Veterinario Policial, del PRIAR de

Mercedes, se procedió a realizar la desnaturalización de los mismo, el predio del Frigorifico Local.