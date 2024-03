Valdés: «No voy a impulsar una Reforma Constitucional tendiente a posibilitar un tercer mandato»

El gobernador Gustavo Valdés afirmó este viernes que no impulsará «una Reforma Constitucional tendiente a posibilitar un tercer mandato».

Lo aseguró al dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

En un extenso discurso, el mandatario aseguró que «es sano para la democracia y para la provincia que después de dos mandatos, llegue un nuevo gobernador con renovadas energías».

«Sé que he tenido un apoyo extraordinario cuando me reeligieron, que nuestro frente tiene una amplia mayoría en ambas cámaras, pero no vamos a caer en tentaciones personalistas», agregó.

Además, afirmó que «en 2025 tendremos elecciones de gobernador y será otro correntino u otra correntina quien tome la posta».

Por último dijo que «como queda reflejado en este mensaje, trabajamos duro para llevar adelante lo que nos propusimos desde el primer día que es una política de modernización, desarrollo e inclusión social».