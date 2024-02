Rarísimo: Messi decidió no patear en la tanda de penales del Inter Miami

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha participado en cientos de tandas de penales, de todo tipo y color. Supo errar en la final de la Copa América 2016 y, también, anotar en el recordado duelo contra Francia, donde dio el puntapié inicial para que la Selección Argentina levantará su tercera Copa del Mundo. No le teme a este tipo de escenarios. De hecho, nació para protagonizarlos. Sin embargo, durante el duelo amistoso del Inter Miami con el Vissel Kobe, decidió no patear. ¿Qué le pasó?

Si bien todavía no se han comunicado los motivos de esta determinación, lo cierto es que el astro rosarino viene recuperándose de un edema en su aductor derecho que le impidió disputar los minutos deseados durante la gira de su equipo por tierras asiáticas.

Entre el partido con el Al Hilal y el durísimo 0-6 vs Al Nassr, al 10 le hicieron estudios casi todos los días para observar la evolución. De hecho, no se podía ejercitar mucho por la molestia en el aductor y, por ello, no pudo entrenar en la masiva práctica previa al duelo ante el combinado de Hong Kong, aunque se quedó hasta el final sobre el campo de juego.