Diputados reanudará la discusión de los artículos más conflictivos

La convocatoria está prevista para hoy, a las 14. Con posiciones aún más fragmentadas, la Cámara de Diputados de la Nación reanudará la sesión para discutir los artículos más conflictivos de la Ley Ómnibus. El oficialismo no quiere coparticipar el Impuesto PAIS, uno de los pedidos de los gobernadores ante la caída de los recursos federales.

Uno de los puntos más controvertidos es la delegación de facultades al Ejecutivo Nacional, también conocido como superpoderes. Desde la oposición dialoguista bajaron de once a seis las materias en las cuales el Presidente de la Nación puede intervenir sin previa revisión del Congreso. Entre ellas, en lo económico, tarifario, energético, administrativo. Otro aspecto de mayor preocupación es el pedido del oficialismo de derogar la Ley Guzmán, a través de la cual se elimina el contralor del Congreso a pedir crédito internacional.

El capítulo de las privatizaciones tampoco tuvo acuerdo con la oposición dialoguista, integrada principalmente por el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y bloques provinciales. El Ejecutivo Nacional bajó de 37 a 26 la lista de empresas y sociedades del Estado a desprenderse.

Sin embargo, uno de los aspectos que más contrapuntos ha generado fue la coparticipación del Impuesto PAIS. El Gobierno nacional busca su prórroga, pero intenta capitalizar la totalidad de dicho recurso. Mientras que los gobernadores reclamaron que el reparto incluya a las provincias en un contexto de caída de los ingresos de recursos federales.

Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, reiteró que no coparticiparán. Además, advirtió que el Ejecutivo ejercerá el derecho al veto de aprobarse la modificación de la norma.

«Todos los los mandatarios han sido escuchados y siempre hay quienes no es tan de acuerdo con hacer ajustes. El impuesto PAIS no es coparticipable y no lo ha creado la actual gestión», expresó por su parte el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, en declaraciones a Radio Dos.

«No pueden pagar justos por pecadores. Las personas que administran bien no pueden ser tenidas en cuenta de la misma manera que aquellas que administran mal. Hay que tener una solidaridad con la situación que está viviendo el país, han reventado las arcas del país y hoy algunos gobernadores que mal administran sus provincias terminan siendo los que siempre concentran el poder», apuntó el integrante del bloque La Libertad Avanza.

Del total de representantes correntinos en la Cámara baja nacional hay al menos tres posturas. El bloque de Unión por la Patria rechaza el proyecto, Almirón va por su aprobación y el oficialismo local evalúa cambios.