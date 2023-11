A 6 años del hundimiento del ARA San Juan: «Una carga difícil de llevar»

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, cuando se dirigía desde Ushuaia a la ciudad de Mar del Plata.

La búsqueda del ARA San Juan comenzó 48 horas después de aquel último contacto del submarino. Colaboraron 13 países pero la mayoría se retiró antes del fin de 2017, sin resultados.

La inversión para las tareas de búsqueda alcanza 920 millones de pesos (25,5 millones de dólares) informó esta semana ante el Congreso la secretaria de Gestión Presupuestaria y Control Ministerio de Defensa Graciela Villata.

«Esta fecha es mucho más movilizante para nosotros, los familiares. Un gran número está acá en Mar del Plata, donde se realizó el acto organizado por la Armada y el Ministerio de Defensa. Fue en el Museo del Comando de la Fuerza, en la escollera norte, debido a la inauguración de una hélice del San Juan», expresó Isabel Polo.

La decisión de cambiar el lugar generó cuestionamientos por parte de algunos familiares. Isabel comentó: «El reclamo de varios familiares nuestros fue porque zarpan desde adentro de la base naval. Este museo, si bien es de y para ellos, está por fuera de lo que es el perímetro de la base naval en sí mismo».

En relación a la duración y contenido del acto, Isabel señaló: «El acto duró no mucho más de 30 minutos. ¿Por qué no habló ninguna autoridad? No tenemos idea, pero estaban presentes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el Jefe de Estado Mayor de la Armada, Julio Guardia, y otras autoridades».

Sobre la ausencia del presidente, Isabel manifestó su descontento: «Ya el año pasado reclamé y no vino. Hoy me siento totalmente decepcionada de tener un presidente en ejercicio que no haya tenido 40 minutos en su agenda para brindarnos a nosotros. Su deber como comandante era estar acá».

Respecto a la participación de los familiares, Isabel indicó: «Hoy se reunió el conjunto de los familiares. Invitaron solo a submarinistas y familiares. No habló el ministro de Defensa ni ninguna otra autoridad. Salimos a dejar una flor a modo simbólico en las afueras de la Base Naval».

En cuanto a la presencia de niños en el acto, Isabel compartió: «Mi sobrina, la más chica, estuvo presente. Estar en medio de este contexto es doloroso, pero tenemos que ser fuertes por los niños, preservar que no absorban tristeza».

Isabel también destacó la figura paterna que representan los abuelos para los niños y cómo se manejan con la pérdida: «Los niños van a ir creciendo y van a ir entendiendo diferentes cosas. Están con tratamiento de psicopedagogía».

En relación a su familia, Isabel mencionó: «Alejandro tenía tres hijas. Reni, Naiara y Mía. Hoy tienen respectivamente casi seis, 13 y 15 recién cumplidos. Mi cuñada es la que tiene la tarea de sostenerlas en estas fechas».

Finalmente, Isabel expresó cómo se sostiene emocionalmente: «Cada vez que miro a mi sobrina y veo la viva imagen de Alejandro, saco fuerzas de donde no hay para seguir reclamando justicia, para que sepamos qué es lo que pasó y podamos dar vuelta a la página».

DÓNDE ENCONTRARON AL SUBMARINO

Según indicó la empresa norteamericana Ocean Infinity, el submarino estaba localizado a 907 metros de profundidad, a unas 250 millas náuticas (460 kilómetros de distancia) del golfo chubutense de San Jorge, a la altura de ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se había montado el centro de operaciones durante la búsqueda.

Los trabajos de búsqueda en el océano, donde participaron diversos países, se delimitaron a un área de 430 kilómetros de la costa, en torno a una zona donde varias agencias internacionales señalaron que se detectó una explosión horas después del último contacto del submarino.

El Seabed Constructor zarpó el 7 de septiembre y estaba a punto de cesar la búsqueda cuando se produjo este hallazgo, un día después de que se cumpliera el primer aniversario de la desaparición de la embarcación.

El buque arribó a la zona cerca de las 22:30 del viernes. Dos horas después, se informaba que se trataba del submarino desaparecido.

La confirmación llegó a las 00:30 de este sábado, luego de que uno de los mini submarinos ROV (vehículo de observación remota) se sumergiera a más de 900 metros dentro del área «15A-4».

La empresa había considerado que se trataba de un «contacto tipo C», es decir, de similitud con un submarino por sus dimensiones: exactamente «60 metros de longitud».