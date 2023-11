Laferrere: un joven fue atacado a la salida de un boliche y tiene muerte cerebral

Un joven de 19 años fue atacado a golpes a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Durante la pelea, recibió una fuerte patada en la cabeza y se encuentra con muerte cerebral. Su padre denunció en hospital no quisieron atenderlo porque «estaba borracho» y que «estuvo 14 horas esperando la ambulancia» para el traslado.

Lautaro Alvarado de 19 años había ido a bailar junto a sus amigos el lunes 6 de noviembre al boliche «Cyrus», ubicado en Luro al 5700. Cerca de las 7, patovicas echaron a los jóvenes debido a una discusión que se había generado con otro grupo dentro del local, pero la riña continuó afuera.

En medio de la pelea, Lautaro cayó al suelo y otro joven le dio una fuerte patada en la sien, y comenzó a convulsionar. «Me lo mataron. Creo que era la tercera o cuarta vez que salía a bailar. Yo le pedí por favor que me avisara que estaba bien.

La condición era que iba y volvía en un auto así no le robaban en la calle, pero lo mataron igual», expresó su padre, entre lágrimas. El padre de Lautaro denunció que tras el ataque «la ambulancia no venía» y que «un patrullero no quería llevarlo».

El joven fue trasladado con ayuda de sus amigos al Hospital Materno Infantil «Teresa Germani». Sin embargo, allí comenzó la segunda parte de la pesadilla. Según denunció Diego, a Lautaro «no le hicieron ni una tomografía».

Diego responsabilizó a la burocracia del hospital debido a que, cuando el joven llegó, «lo dejaron tirado» y que luego «dijeron que estaba borracho y no lo atendieron a pesar de los golpes en la cabeza».

Después, desde el hospital quisieron derivarlo a la clínica correspondiente a la obra social, pero «estuvo 14 horas esperando la ambulancia de la UTA. Me dijeron que faltaba un papel, que no habíamos hecho denuncia, que faltaba esto, que aquello…», recordó sobre el accionar del hospital.

«Mi hijo sufrió mucho. El primer culpable es el que le pegó y el segundo es toda la burocracia que hay para mandar una ambulancia de un lado al otro. No se quisieron hacer cargo y me dejaron a mi hijo muerto acá», contó Diego totalmente quebrado. «Este dolor es insoportable. Me quitaron todo», expresó el padre del joven.

Cómo fue el ataque a Lautaro en Laferrere

La pelea habría comenzado adentro cuando uno de los agresores empujó a un amigo de Lautaro y le rompió los anteojos. Allí, ambos jóvenes habrían comenzado una discusión que derivó en el accionar de los patovicas, según contó Diego.

El hombre relató entonces lo que llegaron a contarle los amigos de Lautaro sobre lo sucedido a la salida del boliche: «Los sacaron, les cerraron la puerta y los dejaron afuera. Ellos son todos chiquitos, se nota mucho que no son pibes de la noche, eran tranquilos, siempre pedían disculpas, se corrían», contó.

«No saben en qué momento le pegaron a Lautaro, que cayó y empezó a convulsionar», contó el hombre sin dejar de llorar ante el dolor por la muerte de su hijo.

«Estoy esperando que aparezca algún video que muestre lo que le hicieron a mi hijo», expresó. «Desde el hospital me dijeron que estaba borracho y que había consumido algo. Los amigos de Lautaro me aseguran que no tomaron drogas». En tanto, en C5N aseguraron que el joven que le pegó a Lautaro Alvarado ya fue identificado.