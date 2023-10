Valentina, la correntina que con 14 años, se foguea entre las más grandes en el hockey

La correntina Valentina Revidatti Sand participó en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19, es arquera y representó a Corrientes por primera vez en este certamen. Se enfrentó a jugadoras mayores que ella, logrando un buen desempeño.

La particularidad de la joven arquera es que recién tiene 14 años. Un aspecto inusual en los seleccionados juveniles pero que Corrientes pudo sostenerlo con el buen trabajo de Valentina defendiendo el arco.

Comenzó a practicar hockey sobre césped a los once años en Aranduroga y recordó sus inicios: «Hice la pretemporada y me tocó la época de pandemia, entonces hacíamos los entrenamientos por zoom. Se puede decir que realmente empecé a jugar a los doce años».

En cuanto al motivo de jugar al hockey, dijo: «Fue por mi hermana María Emilia, juega en Primera en Aranduroga, tiene 23 años y fue mi inspiración».

Valentina pertenece al equipo Sub 16, además tiene dos hermanas arqueras en el club de las «cebras», además de Emilia, Luciana es la más chica de 13 años, que juega en equipo Sub 14 de «Arandú».

Con respecto al llamado en el seleccionado correntino, la pequeña arquera dijo: «Me vieron jugando un partido en donde me fue muy bien e inclusive ataje un penal. Para los que no saben de hockey, es algo muy difícil».

En esta competencia de Sub 19, el desafío de Revidatti fue enfrentarse a jugadoras que le quitaban varios años de diferencia. «Traté de ponerme a la altura de ellas, lo más que pude. Deje los miedos y las presiones de lado y por suerte me tocó un equipo muy bueno, que me hicieron sentir parte en todo momento», confesó.

Y agregó: «No voy a negar que me sentí muy nerviosa antes de viajar ya que pensaba mucho en la diferencia de edad. Sabía que iba a ser más difícil de lo que estoy acostumbrada y además que los bochazos serían más fuertes. A pesar de eso, en la cancha me sentí segura y agradezco a mis compañeras que me ayudaron».

En cuanto a proyecciones relacionadas al deporte, el gran objetivo de Valentina es llegar a ser jugadora profesional: «Quiero apuntar al profesionalismo en el hockey. No voy a mentir, es muy difícil esto en Corrientes, a veces siento que nos cuesta crecer, por eso aprovecho al máximo estos viajes para conocer otro nivel de hockey y otro tipo de rivales, ya que en la provincia siempre competimos contra los mismos equipos».

Por otro lado, los padres cumplen un rol fundamental en el crecimiento y formación de sus hijos, Liliana Sand y Alfredo Revidatti al tener tres hijas jugadoras, compartieron su experiencia: «Nosotros sentíamos preocupación porque ella con sus 14 años iba a jugar con chicas más grandes pero confiamos mucho en su capacidad. Está demás decir, que la acompañamos y apoyamos mucho en el deporte y más en el hockey, en nuestro hogar se habla mucho del palo y la bocha, los pads, la cancha».

Y agregaron: «Hace muchos años que acompañamos a nuestras hijas en este deporte que veo que lo hacen con mucha pasión. Ese es el motivo principal por el cual las apoyamos y las seguimos día a día».

Corrientes quedó 11º luego de vencer en el último partido a Federación del Oeste Santafesino por 3-0. Salomé Casullo, jefa de equipo, destacó el rendimiento de Valentina: «Fue la primera experiencia de Valentina en esta categoría, su desempeño fue muy bueno».

Para cerrar, la madre compartió un mensaje para los padres: «Es fundamental inspirarle confianza y seguridad en todo momento. No dejarlas solas y que no se rindan».