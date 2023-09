Corrientes despide el Mes de la Juventud con múltiples propuestas

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes diagramó una serie de actividades para el disfrute de grandes y chicos, que incluye propuestas deportivas, musicales y culturales. Los jóvenes y las familias podrán elegir entre diversas alternativas gratuitas y al aire libre en este cierre del Mes de la Juventud.

Desde las 8 hasta pasadas las 16, se realizará la última jornada de la «Expo Joven Corrientes» con acceso libre y gratuito en la ex Usina, ubicada en Tomás Edison y Av. Costanera. Este encuentro se lleva adelante desde el miércoles con ofertas educativas, de empleo, presentación de bandas musicales, danza, baile, y patio gastronómico. Participan organismos oficiales y más de 25 instituciones educativas de la capital y el interior.

La Feria de Artesanos tendrá lugar el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, en tanto que el sábado y domingo se trasladará a la avenida Costanera Sur y calle Heras, en el mismo horario. En el lugar se pueden encontrar objetos totalmente artesanales, hechos por manos correntinas.

A las 20, en Casa Molinas (Pellegrini 937) se realizará la presentación del quinto poemario de la escritora María Teresa Aguirre de Balbuena «La normalidad cambió», quien se dedicó a escribir durante la pandemia por covid-19.

Por otra parte, desde el viernes hasta el domingo se desarrollará el Oktober Fest del Litoral en el Paseo Ibera (Lavalle y Díaz de Vivar) de 19 a 4. Habrá bandas y Dj en vivo, al igual que barras de cerveza artesanal y patio gastronómico.

El sábado, de 15 a 20, en la avenida Costanera General San Martin y calle 9 de Julio se llevará adelante una Jornada de Movilidad Sostenible. De esta manera, en la Semana Mundial de la Movilidad Sostenible, organizada por la Fundación Buen Vivir, que la Municipalidad y el Gobierno provincial acompañan, la ciudadanía podrá acercarse a participar con vehículos no contaminantes y se invitará a dejar su registro para sumarse como Voluntarios Ambientales. El lema con el cual se promociona dicha actividad dice «todos caminando, trotando o sobre ruedas, no dejar a nadie atrás, por una movilidad sin emisiones». La caminata se realizará desde el anfiteatro «José Hernández» hasta la calle San Martín.

Desde las 22, en el Club de Regatas Corrientes se realizará la presentación del tema 2024 de la agrupación musical «Imperio Bahiano».

El sábado 30 de septiembre en el barrio Juan XIll en el comedor «Techos Verdes» ubicado en Cabo de Hornos 3900 desembarcará el «Bingo en tu barrio». A partir de las 17.30 habrá sorteos, música, animación y mucho más.

De 9 a 12, en el barrio Independencia (Club Independencia) se llevará adelante una Jornada Deportiva y de Prevención de Consumos Problemáticos.

A las 20, en la plaza que lleva su nombre del barrio Santa Catalina (Montenegro entre Morales Segovia y Abelardo Dimotta), se llevará adelante un homenaje al poeta Ciprián Hernández. Actuarán: Noemí Cardozo, Bruno Mendoza y el dúo Riveros-Maciel, Coquimarola y su conjunto, la Orquesta y Coro Herminio Giménez, el Ballet Folklórico «Las 7 Corrientes», Hugo Leiva y La Nueva Estirpe y Asaje.

A partir de las 19, la Peña del Arte celebrará el Día Municipal del Feriante de la Ciudad en el paseo de compras Zona Norte (Av. Laprida y Av. Alfonsín). Actuarán el ballet folklórico de la Academia Free Dance, Emilio Romero, el conjunto Mbareté, Gusty Romero y Los Tropi, Riky y La Musik, Cristian Quo Vadis, entre otros. Habrá además paseo de artesanos y gastronómicos.

KARAÍ

El domingo 1 de octubre para recibir al «Karaí Octubre» se desarrollará una Maratón de 10 KM con salida desde el Paseo Arazaty (Costanera y Av. 3 de Abril) desde las 8 hasta las 12.

En tanto que, de 10 a 13, se realizará la tradicional degustación de comidas típicas de «Karaí Octubre» en Casa Molinas y Casa del Bicentenario.

Desde las 17, bajo la consigna «Colaborando por una ciudad sana para tener una vida sana», se llevará adelante una «Jornada de limpieza» en la Punta Tacuara. Para más información y consultas comunicarse al: 4474713.

Desde las 17, en el parque Mitre (zona Skate) se llevará adelante el II Festival de Arte Urbano «Crew Corrientes» con shows de Lokura y Brendita HH, la participación de los ganadores del miclibre: I am G, DEKU, LTR, Ele King, los host»s: Chizzo y Dani Quintana, el DJ: Christian Ice y el DJ y Producer: Luxor. Habrá además exhibiciones de baile de breaker-errør, Towanda Atroz + alumnxs y la Academia Star Kids, competencia freestyle de Perros de Calle x Shaolin y Steezy Regional + VDF.

Se sumarán además stands gastronómicos, expo, pintura en vivo e importantes premios.

También desde las 17 se realizará el Corrientes Baila «La Competencia» en el barrio Santa María (plaza Los Constituyentes).

Por otra parte, «Ciudad de diseño» se anticipa al Día de la Madre con propuestas desde las 17 en Pasaje Thomas Edison (avenida Costanera y Padre Borgatti). Habra múltiples productos artesanales creativos hechos por emprendedores locales de diseño, textiles, tejidos, didácticos. Acompañarán en la oportunidad emprendedores gastronómicos locales.

Por otro lado, el mismo domingo 1 de octubre, a las 15, en el parque Camba Cuá se realizará el Big Beat, (puntos para la liga Breaking Nea) Battles All Style 2 vs 2 / Kids All Style 3 vs 3. Popping- Waacking-Locking. Krop Dance – Random Play. Además, habrá shows de parkour Chaco, CUD Corrientes, As estilos y shows street.

A partir de las 18, se realizará la Pre-fiesta de la cumbia en el Paseo Arazaty (Av. Costanera Juan Pablo ll y Lavalle). Actuarán en la oportunidad artistas del certamen preselectivo, Ayelén de la Cruz, Deseo, Carlos Daniel, Los Vaqueros, Quovadis, Implacables, Acento, Consuelo Castillo, La Mega Banda. Habrá además feria gastronómica y de emprendedores.