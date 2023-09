Supermercados correntinos: en alerta por la escasez pero impulsados por la devolución del IVA

Escasez de productos

«Yo creo que podría agravarse, pero me pasa que nosotros estamos a mil kilómetros de distancia de las fábricas alimenticias. Entonces a veces es difícil los transportes también», analizó Cáceres sobre lo que a veces restrasa el abastecimiento de productos. «Todo es un problema que tenemos y también las fábricas no están produciendo lo necesario, lo que el público necesita», remarcó.

«La demanda es más profunda, más importante que la producción. Esta escasez o que no cubra la demanda, la producción, tiene que ver con los problemas de importación, problemas de precios, problemas de la inflación», explicó. Además agregó que «El problema es primero que los productos importados, todos los productos que se venden tienen algún producto importado. Entonces eso, como el Banco Central, no tiene los dólares suficientes. Por eso también las fábricas no producen la cantidad que se necesita para cubrir la expectativa o la demanda del consumo», recalcó.

Devolución del IVA

«Ahora que la provincia está cobrando, hay un movimiento importante. Se está notando mucha compra con la tarjeta de débito, importante el 21% que se le devuelve», destacó Cáceres.

Agregó que «Estos 10, 12 días que hay efectivo en la calle, vamos a trabajar bien todos, no solamente los supermercados, las tiendas de ropa, todo lo que hace al consumo de la casa»

Panorama

«Vamos a estar tranquilos después de tener las elecciones y a ver quién gana. Yo creo que en este momento van a tener que trabajar y a ver de qué manera podemos bajar la inflación, de qué manera puede tener el Banco Central los dólares necesarios para poder traer los productos de otra parte del mundo para que no caiga primero la calidad y después la cantidad que tiene que haber en el mercado para que no se detenga un poco esta inflación. Yo creo que tenemos que esperar hasta que pasen las elecciones a ver quién gana.