En octubre podrían subir los precios del Arroz, lácteos, Frutas y Verduras

El arroz, los lácteos, las frutas, las verduras y la carne, que podría pegar un nuevo salto de precios en octubre, ponen en alerta la inflación en alimentos proyectada para los próximos meses.

De acuerdo con la medición oficial del Palacio de Hacienda la semana pasada los precios subieron solo 2% mientras la anterior lo habían hecho 2,1%.

Los valores del rubro crecerían por encima de los niveles generales de inflación nuevamente en septiembre, según estimaciones de consultoras privadas. De acuerdo con los datos de Ecolatina, durante la primera quincena de este mes los precios crecieron 15,3% respecto de la primera quincena de agosto. En este mismo periodo los alimentos sufrieron un incremento del 18,3%.

Las carnes, los lácteos y las verduras encabezaron las cifras de los primeros quince días de septiembre comparados con la primera quincena de agosto, a pesar de que la carne comenzó una tendencia hacia la baja en los primeros días de septiembre. En tanto, según afirmaron desde la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, el arroz está faltando en góndolas de mayoristas y se espera que suba hasta un 40% en los próximos días. En agosto el producto había aumentado un 14,2%, por encima de la inflación general que fue del 12,4%.

De acuerdo a los datos de la consultora LCG, durante la segunda semana de septiembre las frutas registran un incremento del 3,6% respecto de la semana anterior, y las verduras un 3%. Las carnes crecieron 2,1% y los quesos y huevos el 2%. Para Eco Go, la variación de precios de los alimentos de la segunda semana de septiembre respecto a la primera fue de 2,5%. Con los incrementos mensuales la consultora proyecta una inflación en alimentos del 13,1% para el mes.

A estos datos se suma otro número que dio a conocer el Indec: los precios internos al por mayor registraron una suba del 18,7% en agosto de este año respecto al mes anterior, una cifra que marca el pulso a la tendencia que van a tener los minoristas.

Contando los índices de agosto, mes en el que los precios subieron a nivel general 12,4% y los alimentos 15,6%, los precios al consumidor de alimentos acumulan una suba del 692% desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, en diciembre de 2019. El número, que es una estimación de la Fundación Libertad y Progreso, representa un 70% más que la cifra de la inflación total en este mismo período, que asciende a 621,2%.

“Aquí influyeron dos cuestiones”, explicó a este medio Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación. “Por un lado, no hay que olvidar que la inflación ya se venía acelerando cerca del 8% mensual en la primera semana de agosto, empujada por la continua emisión de pesos del Banco Central”. A esto, agregó, “se sumó el salto cambiario pos-PASO, que influyó directamente sobre el precio de los bienes transables”. Esto último tuvo un gran impacto en los precios de los alimentos, porque “dentro de la cadena de valor hay gran parte de bienes que se comercializan internacionalmente, y que ajustaron su precio tras la suba del dólar oficial”, sintetizó.

En el mismo sentido, Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, afirmó a PERFIL que la inflación de agosto en alimentos se explica en parte porque “algunos están ligados al tipo de cambio”. A esto se sumó la suba de la carne “porque los productores ya no están liquidando tantos animales”. Para el economista, y además del tipo de cambio, el precio de frutas y verduras tuvo un crecimiento como consecuencia de cuestiones estacionales.

“La inflación de alimentos fue cercana al 16%, liderada por la carne picada que tuvo un incremento del 40% en un solo mes. Técnicamente fue un mes hiperinflacionario”, opinó Daniel Adler, especialista en Educación Financiera, Emprendedurismo y Seguridad Ciudadana.

“Si bien durante la hiperinflación tuvimos meses de 160%, 190% de inflación, en el mundo de hoy tener en un mes más de 12% es hiperinflacionario”. El economista explicó a este medio que “si bien los libros dicen que un contexto hiperinflacionario es a partir del 15% mensual”, con cifras proyectadas cercanas al 200% anual el contexto es “hiperinflacionario”, algo que “los servicios y productos saben”. Por lo tanto, añadió “no es que suben, mantienen el valor de mercado”.

En el caso particular de los alimentos, continuó, la relación entre emisión monetaria e inflación es más patente porque “es algo que no se puede engrupir, no se puede maquillar”.

Marí agregó que esta aceleración inflacionaria “debe funcionar como lección sobre cómo ajustar el tipo de cambio sin ningún programa de fondo lo único que hace es subir la nominalidad de la economía, sin ningún efecto positivo sobre las expectativas”.

Desde Ecolatina agregaron que, si bien “los diversos congelamientos aplicados en las últimas semanas deberían contribuir transitoriamente a una moderación”, lo cierto es que el riesgo de alza es grande, “teniendo en cuenta una inercia que se consolida en pisos más altos, la inestabilidad que genera la ausencia de anclas, la escasez de divisas, la inexistencia de un plan integral para bajar la inflación, la distorsión de precios relativos y la falta de confianza”.