Reclaman justicia por el mozo correntino que murió atropellado cuando volvía de trabajar

«Mi marido estaba trabajando de mozo, venía de su trabajo, él traía a un compañero con él y este compañero se baja ahí en la Ruta 5, a la altura de Pacheco, venían también con mi cuñado, mi cuñado en su moto y mi marido en su moto. Mi cuñado va a la estación de servicio y mi marido queda enfrente, en la banquina estacionado, baja su compañero, el compañero mismo nos dice que él no termina ni de cruzar la ruta cuando siente el impacto. Un tipo en una Kangoo, que estaba de invitado en la fiesta a la que fue a trabajar mi marido, totalmente alcoholizado, 2,15 de alcohol en sangre, dieron las pericias de la alcoholemia, empezó a dar vuelta, perdió el manejo del auto, empezó a dar vuelta e impacta sobre mi marido. Y le causó la muerte», relató Andrea sobre el hecho donde su marido perdió la vida.

«Mi marido dejó dos nenas pequeñas, que todos los días lloran por él, que no pueden dormir, que reclaman por su papá, que miran al cielo y gritan papá, papá, esperando que él le conteste. Este tipo destrozó mi familia», lamentó Andrea.

«Y nosotros pedimos justicia, porque este asesino a los tres días de haber matado a mi marido, quedó en libertad. Él no está en la cárcel, no está preso. Y por la carátula que nos dieron, por más que a él se le condenen, no va a cumplir su condena en la cárcel. La carátula dice homicidio culposo. Con esta carátula el asesino no queda preso, por más que se le condenen con lo máximo que no sé si eran tres o seis años. Entonces lo que nosotros pedimos es que se cambie la carátula. Queríamos que sea homicidio doloso, pero la justicia dice que homicidio doloso no puede ser porque él no tuvo intención de matar», explicó sobre el conductor de la camioneta que atropelló a Edgar.

«Lo único que queremos es justicia. Yo sé que nada de esto nos va a devolver a mi marido, lamentablemente. Nunca más va a volver a casa, mis hijas van a seguir llorando por él. Dos niñas pequeñas que no entienden por qué su papá todavía no viene de trabajar», agregó la mujer