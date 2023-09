La correntina Coti Romero publicó una carta abierta tras el escándalo con Alexis Quiroga

Coti Romero publicó un extenso mensaje en sus redes sociales con un pedido especial para sus cientos de seguidores. La ex Gran Hermano expresó sus sentimientos, luego de un fuerte enfrentamiento que tuvo con Alexis Quiroga, alias El Conejo, durante el Bailando 2023 (América).

Buen día, subo esto para pedir por favor que dejen de atacar a las diferentes personas involucradas, hay personas que tuvieron una hermosa actitud y mucha empatía conmigo y no se merecen eso», señaló la joven en el comienzo de su mensaje.

«Y por otro lado, hay otras personas que cometieron errores, pero somos humanos y ya está. Hay que aprender a perdonar, desear lo mejor y soltar, si lo hago yo, sé que ustedes también pueden», escribió Romero, a modo de reflexión.

«De verdad y de todo corazón, no le deseo el mal a nadie, sé que Dios pone a todos y todo en su lugar y sé que las cosas tenían que suceder de esta manera por una razón, lo agradezco, lo acepto y sigo adelante. Demos por terminado el tema. Los amo mucho y gracias por sus mensajes», cerró la participante.

Cabe recordar que en el Bailando 2023 se generó revuelo cuando mostraron imágenes de Alexis con otras mujeres. Este material desató la furia de la correntina ya que, según confirmó ella, «seguían juntos y estaban intentado recomponer su vínculo».

Esta no es la primera vez que aparece un video que compromete al joven de Córdoba. Hace unos días, fue Pepe Ochoa el productor de LAM quien compartió en las redes sociales del programa un video donde se lo ve al Conejo bailando con una chica que a las pocas horas reveló su identidad: Nicky Abigail.

Al ver el video en la pantalla del Bailando, el Conejo explicó: «Fue un error, no voy a negar algo que está en evidencia. Fue un finde que fui a Córdoba, una noche de boliche un poco excedido de copas y bueno… No estábamos de novios pero si estábamos en comunicación, queríamos retomar un poco la relación, no teníamos un sí pero estábamos tratando de remontar», comenzó diciendo Alexis ante la pregunta de Tinelli sobre si seguía o no en pareja con Romero.

En ese momento, ella que estaba en el piso pero desde la cabina de streaming lo interrumpió indignada y angustiada, y aclaró: «A mí me duele mucho este tema, pero no voy a permitir que se digan mentiras, porque si, estábamos juntos, pero él no quería contarle a los medios ni a la gente y ahora entiendo el motivo».

«Pasaron cosas y por eso no quise contarlo. Se me está echando todo el fardo a mi y no fue así, que yo fui el único hijo de mil, la posta es que se cometieron errores de los dos lados. Lamento todo esto qué pasa porque, soy yo el que está ahí, pero pasaron cosas de los dos lados porque acá parece que yo fui el malo», contestó él dando a entender que ella también le había sido infiel.

Por su parte, Coti afirmó que estuvo con alguien, pero que eso fue cuando ellos no estaban juntos y desde el momento que decidieron intentarlo dejó de verse y hablarse con otras personas. Además, la influencer sostuvo que Alexis le negó ser él el del video en cuestión y luego en el Bailando lo confirmó. «Fue un momento de desesperación que se yo, fue eso. Pero me hago cargo y estoy acá para dar la cara, me equivoqué, cometí un error y por eso estoy acá parado», concluyó él, apoyado por sus antiguos compañeros del reality, Ariel y Maxi.