Paso de los Libres se prepara para asistir a más de 150 evacuados

La creciente del río Uruguay no da tregua y los pronósticos meteorológicos para los próximos meses no son nada alentadores. El Municipio ya trabaja en un centro de evacuados con una capacidad de 150 personas, pero las previsiones climáticas son tan dramáticas que desde Defensa Civil no descartan que el número de desplazados supere los 3.000 a largo plazo.

La Comuna decidió, como cada vez que crece el río Uruguay, cerrar el paso peatonal y vehicular sobre la costanera y el Paso Troncón (ruta hacia Tapebicuá) desde el sábado a la mañana. Ayer, la altura del cauce llegó a 7.95 metros, a solo 55 centímetros del nivel de evacuación, y la tendencia marcaba que el ascenso será continuo durante toda la semana.

Si bien los libreños venían acostumbrados a ver crecer el río Uruguay en los últimos años, esta vez todo parece ser muy diferente debido al inicio del fenómeno del Niño. El director de Defensa Civil de la localidad, Alcides Acuña, comentó a diario época que las lluvias anunciadas para toda la cuenca superior del río Uruguay, sobre todo en la zona del Río Grande del Sur (Brasil), obligarán a la apertura de las compuertas de la represa hidroeléctrica Foz de Chapecó, una situación que engrosará el caudal del agua.

Además, el referente libreño resaltó que se espera fuertes precipitaciones en Misiones y Corrientes esta semana. «Los arroyos que parten desde el río Miriñay se encuentran desbordados y su desembocadura es el río Uruguay», sumó a la cantidad de factores que influirían en una creciente histórica.

El predio del ex Regimiento 5 de Infantería está preparado para albergar entre 120 y 150 personas en los próximos días. «Si el nivel del agua llega a 9,50 metros vamos a estar muy complicados», subrayó Acuña. Desde Defensa Civil recordaron que la última gran creciente se dio en 2017, cuando el agua llegó a 11 metros y hubo 1.000 evacuados. En tanto, en el último siglo la cantidad más grande de desplazados se dio en 1983, cuando se contabilizaron 3.000 y el agua subió hasta 13.50 metros. «Si se da una situación crítica tendremos más de 3.000, ya que mucha gente se ubicó en la zona costera en todo este tiempo», alertó al final.