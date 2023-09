«Éramos maestras de corazón»: remarcó una docente correntina jubilada

Marilú de la Vega, contó: «éramos maestras de corazón, éramos psicólogas, mamás, hermanas, porque no había gabinete psicológico, ni psicopedagogas, y teníamos que ayudar nosotras a los chicos, viví cosas muy fuertes».

A su vez, la maestra y directora de escuela, describió: «cuando detectábamos que había problemas con algún alumno íbamos a las casas, a hablar con las madres, encontrábamos muchas necesidades, casos de abuso, de hambre, de falta de ropas».

Asimismo, Marilú de la Vega, recordó: «estuve en la escuela Sarmiento en la N°402, en la N°105, en la San Vicente de Paul, de todas tuve muy lindas experiencias».

Y agregó: «también me iba a Santa Ana, en el trencito económico, eso es inolvidable para mí».

Al mismo tiempo, la maestra y directora de escuela, sobre lo que cambió en cuanto a la docencia, consideró: «creo que ahora ya no se investiga, ya no se hace hincapié en la redacción, en cómo se escribe correctamente, en interpretar los textos, se hace mucho trabajo en grupo, y eso a mí no me gusta, yo hacía trabajo en grupo en el aula para ver cómo trabajan todos».

Y señaló: «ahora les enseño a mis nietos, y veo que les falta diálogo con los tutores».

Por último, la maestra, indicó: «sobre mi apellido hay dos libros en la historia de Corrientes, mi abuelo era Benjamín de la Vega, que era gobernador de Corrientes».