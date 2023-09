Mandiyú presentó a Cravero y anunció cuando comenzará la pretemporada

Daniel Cravero fue presentado este miércoles por la mañana como entrenador de Deportivo Mandiyú para afrontar el Torneo Regional Amateur Federal 2023/24, que tiene fecha de inicio para el próximo 29 de octubre.

El entrenador oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe, anunció que la pretemporada va a estar comenzando este lunes a partir de las 16:00 en el predio de San Patricio, en donde el plantel Albo viene desarrollando sus prácticas a lo largo de este año.

En contacto con la prensa, Cravero se refirió sobre por qué se dio su llegada al elenco correntino y al respecto explicó: «Es un placer estar acá. Algunos dicen que estoy loco por hacer esto, pero conozco lo que es Mandiyú, se cómo está trabajando José María (Beigbeder) y su gente, además me motivó la cantidad de gente que metieron en la final del Provincial. Me motivó también que van a tener su predio y cancha propia», sostuvo.

En cuanto a los objetivos con su nuevo equipo, dijo que «la realidad es que lo institucional deber ir de lo deportivo. Se está trabajando bien y tenemos que ser protagonista. Vamos a venir a trabajar con profesionalismo, aunque sabemos que en esta categoría es amateur y hay jugadores que trabajan o estudia, y por ahí se complicar entrenar doble turno, pero nos iremos acomodando a esas cuestiones», remarcó

Y luego agregó que «todos van a querer tumbarnos. Desde el primer día tenemos que saber que estamos en un club grande y estamos obligados a ser protagonista, por lo tanto, vamos a pelear por cosas importante. Decir hoy que vamos a pelear por el ascenso sería mentir porque a veces el futbol es muy ingrato. Con el apoyo de toda la gente, la comisión directiva y de nosotros vamos a llegar a buen cuerpo».

Consultado si tiene algún tipo de presión, respondió: «Cada entrenamiento es una presión. Cuando uno está en esto sabe a lo que se expone y acá esto es por resultados y cuando no se dan nosotros somos los primeros en volar. Siempre se corre riesgo cuando vas a trabajar»

«A veces podés tener mucho conocimiento y conocer estas categorías, pero eso no te asegura que no te equivoques. Hay que saber que esto no es fácil porque que hagas bien las cosas desde el presidente para abajo. Tenemos que mostrar en la cancha que uno quiere ganar y ser protagonista», afirmó el entrenador Algodonero.

También comentó que tiene previsto incorporar entre siete y ochos jugadores para afrontar el Regional, y que con varios de ellos ya viene charlando para sumarlo a Mandiyú. “Estoy charlando con jugadores a los que dirigí y otros de Corrientes que puedan venir a darnos una mano. Hoy, el Federal A está terminando y hasta que no finalice no podemos incorporar jugadores de esa categoría”, señaló Cravero, quien, además, indicó que de al actual plantel tiene previsto dejar 15 jugadores para comenzar la pretemporada.

Por su parte, el presidente del Albo, José María Beigbeder, al tomar la palabra dijo que “esto es una muestra más del objetivo que se trazó la comisión directiva y confiamos en el trabajo que Daniel va a generar”.

A su vez, comentó que “se viene dando los primeros pasos en la materia edilicia”, en referencia a que la semana pasada comenzaron con los trabajos de limpieza del predio de seis hectáreas con el que cuenta la institución algodonera.

Por otra parte, Beigbeder agradeció la función del manager deportivo, Hugo Morales, por su rol destacado en la llegada de Cravero ya que ambos mantienen una buena relación luego de que hayan compartido plantel en Lanús en los años 90” El laburo que está haciendo Huguito es la base de todo lo que va a venir. Que el “Chango” este sentado hoy acá es por el trabajo de él”, aseguró.