Revelaciones inéditas de cuando Javier Milei atajaba en Chacarita

Javier Milei fue el candidato a presidente más votado este domingo en las PASO de las Elecciones 2023. Con casi la totalidad de mesas escrutadas, sacó un 30% y fue seguido por Sergio Massa (21,4%), Patricia Bullrich (17%), Horacio Rodríguez Larreta (11,3%). Ahora, el ganador de las PASO tiene un pasado futbolero.

Milei hizo inferiores como arquero en Chacarita en una de las mejores categorías de las historia del club y en los últimos días se conocieron detalles de la relación en el vestuario con sus compañeros, el apodo que tenía y cómo era su desempeño.

«A él lo traen para que forme parte del plantel entre los 13 y los 14 años, puede ser a los 12. Siempre al arco, exactamente igual como es en la vida era de arquero. Se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos El Loco Milei. Buen arquero encima», contó su compañero Gabriel Bonomi para Infobae.

«Se entrenaba a la par, si había que tirarse al barro, se tiraba al barro. Una vez fuimos a jugar un partido de baby, nos llevó Cacho Alejos, que era como el padre de él porque lo trajo y lo apadrinó. Fuimos a jugar a un club que no recuerdo y El Loco se atajó todo», agregó.

«Yo lo habré dirigido seis meses. Esa categoría era una de las mejores que se recuerda en la historia de las inferiores de Chacarita, la «70. Y tengo los mejores recuerdos suyos, nadie puede decir nada malo de Javier Milei porque fue intachable», dijo también Eduardo Grecco, quien lo dirigió y todavía trabaja en el Funebrero.

«Tiene el pelo todo revuelto como antes, pasa que antes era más rubio. Lo vi con todo el pelo castaño oscuro, pero era rubio. Era como el sol su cabeza. La melena la sigue teniendo, le cambió el color», reveló para finalizar.

Por su parte, Eduardo Perico Pérez, uno de los mejores jugadores de aquella categoría 70 de Chacarita, también llenó de elogios a Milei: «Se la jugaba en todas, era un loquito mal adentro del arco, le podía salir bien o mal, pero sinceramente no tengo recuerdos de que se haya mandado una macana o hayamos perdido un partido por él. Cuando atajaba, se convertía. Era ponerse la camiseta y hacer locuras adentro del arco, se tiraba de cabeza, cosas que decías ‘este tipo está completamente loco’».

«Era muy introvertido, callado. Cuando lo vi en la tele en principio pensé que era como un personaje por el tema de la política, pero después dije, ‘No creo’, porque era un loco en el arco, por ahí lo trasladaba eso a su vida personal y ahora debe ser así, impetuoso. Así que yo le creo, es así», prosiguió.

Y Bonomi, que tenía una gran relación con él, aseguró: «Era muy altanero, fuerte, no cambió en eso, sigue siendo el mismo. Cuando lo veo me causa gracia porque digo ‘No cambió más este pibe’. Obviamente que estamos más grandes, pero es el mismo temperamento.

En los planteles hay que pagar derecho de piso, o te plantás y te la bancás o sos sumiso. Yo fui un tipo que por mi temperamento me planté cuando me pusieron los puntos y Javier era un alfa, igual. No te lo ibas a comer crudo así de palabra. Es un tipo que se la banca, se nota que tiene aguante en cuanto a lo personal. Te va al frente».