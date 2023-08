«Llegué a pensar en matarme»: el dramático relato de la correntina Coti Romero tras Gran Hermano

La correntina que participó de Gran Hermano dio una entrevista y contó un estremecedor relato sobre el intento de suicidio que atravesó a principios de año.

Una de las participantes más populares del reality fue Constanza Coti Romero. La correntina desarrolló un perfil alto en su estrategia que la convirtió en una de las líderes. Hasta que una jugada al límite la enfrentó con el grupo de las chicas (Julieta Poggio, Romina Uhrig, Daniela Celis) y le terminó costando su pronta salida. En simultáneo, su romance con su compañero Alexis el Conejo Quiroga ayudó a potenciar su exposición, que actualmente cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram.

«Hay algo que nadie sabía, llegué a pasar por un momento muy difícil, donde me cortaba», relató Coti en el programa Polémica en el Bar, por América TV. «Mis padres no lo sabían por eso me cuesta contarlo», indicó.

«En un momento pensé en quitarme la vida», expresó Coti en un estremecedor relato en la pantalla chica. «Yo era de un pueblo de 7000 habitantes en Corrientes y de repente me quedé sola en una ciudad como Buenos Aires», agregó.

de 7000 habitantes en Corrientes y de repente me quedé sola en una ciudad como Buenos Aires», agregó.

Play 00:00 -04:52 Mute Settings Enter fullscreen

Línea de Prevención del Suicidio – Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llame al:

135

o (011) 5275-1135

o 0800 345 1435

(desde todo el país)

Su llamado es personal, confidencial y anónimo.

Mas info en https://www.argentina.gob.ar/salud/mental-y-adicciones/suicidio

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...