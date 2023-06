Tragedia en River-Defensa: un hincha cayó de la Sívori y murió

River- Defensa y Justicia, suspendido porque un hincha falleció en el Monumental: el partido se cortó a los 25′ del primer tiempo porque un simpatizante cayó al vacío de la Sívori alta a la baja. Rápidamente, muchas personas que estaban en esa tribuna empezaron a hacer gestos hacia la seguridad, lo que motivó a que el juego se detuviera una vez (luego, siguió): pero cuando se confirmó la triste noticia, Rapallini decidió detenerlo. Según el comunicado de River, «no hubo intervención de terceros ni existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él».

La víctima se llamaba Pablo Serrano y tenía 53 años. Su hija estaba en otro sector de la cancha y se fue a declarar después de sucedidos los hechos.

«Murió en el acto por un traumatismo gravísimo. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada para hacer», aseguró Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con DSports. Y agregó: «Con la autopsia se sabrá realmente si tenía una lesión previa o si murió producto de la caída. Era un hombre y tenía pelo largo».

