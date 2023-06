Morales: «Vamos a poner en marcha un programa de crecimiento que sea federal”

Gerardo Morales compartió la definición conceptual de lo que hay que hacer que ha planteado Gustavo (Valdés) y precisó que hay “dos o tres temas que son positivos y que son diferentes a 2015”.

Indicó que “en 2015 no llegamos con un programa de gobierno y sí, hoy tenemos un programa articulado, trabajado como ha dicho Gustavo por las cuatro fundaciones, las cuatro fuerzas políticas nacionales, que son la estructura central de Junto por el Cambio. Incluso nosotros hemos tenido un congreso programático en Córdoba y el 12 de junio en la convención del partido vamos a aprobar el programa de gobierno, así que estamos mucho mejor organizados, estamos preparados para todas las alternativas necesarias para ordenar la macroeconomía, para estabilizar la economía, comprendiendo que hay más del 40% de familias pobres, de ciudadanos pobres en la República Argentina, así que vamos a atender también esa situación”.

Dejó en claro que “de la mano del programa macroeconómico vamos a poner en marcha un programa de crecimiento, de desarrollo que sea federal” y que “hay que dejar de mirar un poco el puerto y mirar al interior profundo”.

Por último, afirmó que “estamos convencidos también que el radicalismo le aporta federalismo y una mirada mucho más territorial, así que esa va a ser la fortaleza de lo que vamos a hacer para adelante” y “estos desafíos que tienen que ver con un país, como digo, que mire más al interior y a las economías regionales”.

Manejo de los recursos naturales

Al ser consultado el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, sobre cuál sería la política pública, estatal y estratégica para el manejo de los recursos naturales, contestó que “nosotros vamos a ordenar la economía y vamos a tener la conducta que tiene Gustavo y que tengo en Jujuy, de equilibrio fiscal” y luego comentó que “a mí me tocó resolver 32 años de déficit fiscal y ordenar la provincia, terminar con un Estado paralelo”.

“Milagros Salas está presa porque está presa por corrupción, terminado con ese Estado paralelo y terminado con los cortes de ruta, con la violencia y la corrupción en la provincia, así que hay allí, un trabajo muy importante que se ha hecho” expresó el Mandatario Jujeño y agregó que “así que vamos a trabajar de esta manera y vamos a poner a la Argentina en el lugar que se merece, en un mundo que demanda alimentos, Argentina tiene un gran potencial, pero no puede ser que la columna vertebral y la matriz productiva sea solo el campo, sino siempre se aprieta al campo, cuando faltan dólares, la culpa es del campo o se presiona más al que produce, este es un país que puede aportarle al mundo mucho”.

En este mismo sentido, explicó que “el mundo está demandando biotecnología, ayer estuve en Santa Fe, en una empresa biotecnológica que exporta a 80 países y tiene 400 trabajadores, en estos tres años le impidieron importar nuevas líneas de producción, si hubieran importado esas nuevas líneas de producción en una inversión de 100 millones de dólares, tendrían 1.500 trabajadores” y recalcó que “esto es lo que está impidiendo un gobierno que tiene una mirada estatista y anti-empresaria, entonces, tenemos ese mundo, y ese mundo que va a demandar economía, conocimiento, biotecnología, también demanda energía”.

“El año que viene vamos a exportar 6.500 millones de dólares más en crudo, vamos a empezar a exportar gas desde 2025 en los barcos que están acordados con Petronas, que van a licuar gas, ya vamos a empezar a exportar gas a Brasil también por el gasoducto del norte, vamos a realizar las obras de gas para que llegue gas a Corrientes y Misiones, que son las únicas dos provincias que le faltan con el gas que tenemos en Vaca Muerta, por eso digo el tema de la mirada federal, hay muchos que no saben esto, hay muchos que hablan mucho y que no saben cuáles son las deficiencias de infraestructura que tenemos en toda la República Argentina” dijo Morales y añadió que “también el mundo demanda minerales críticos para la transición energética, y acá está el litio y el cobre, Jujuy va a estar exportando el año que viene 4.000 millones de dólares en litio, se va a sumar Salta y Catamarca en 2025, solo Jujuy, Salta y Catamarca vamos a exportar 12.000 millones de dólares entre las tres provincias, la vicepresidenta no conoce cómo es la producción, ella cree que no se agrega valor, nosotros en dos empresas se han generado 12.000 puestos de trabajo en estos tres años, 6.000 puestos de trabajo directos y 6.000 indirectos. Cuando terminen las obras de expansión, quedan en cada fábrica 600 trabajadores por fábrica, lograr el carbonato de litio grado batería es un proceso industrial”.

Seguidamente, Morales comentó que “tengo firmado tres convenios con empresas, dos chinas y una italiana para fabricar baterías de litio en Jujuy, pero estamos esperando que haya mercado, para que haya mercado, tiene que haber ley de movilidad eléctrica y para que haya mercado nuestras empresas tienen que fabricar autos” y reveló que “nosotros tenemos empresas chinas, japonesas, coreanas, norteamericanas, australianas, canadienses, europeas, están todos invirtiendo en Jujuy. Vamos a empezar con tres proyectos más”.

Para finalizar con su respuesta, el Gobernador Jujeño manifestó que “nosotros tenemos que abrirnos al mundo, ser inteligentes, ser vivos, tenemos todo lo que el mundo necesita, entonces somos un gran país y nosotros lo vamos a parar, nosotros vamos a dar vuelta a la República Argentina con esta visión que tiene que ver con que Argentina tiene que hacer negocios con los países que quieran venir a invertir” y agregó que “no solo en la lluvia de inversiones, como broten las inversiones, como broten al país para lo que hay que generar las condiciones para la producción al que produce, sacarle a la pata de encima, que es lo que este gobierno no hace”.

Candidato a vicepresidente

Ante la consulta a Morales, de si ya cuenta con precandidato a vicepresidente de la Nación, la respuesta fue “no”. “Nos queda tiempo todavía hasta el 24 de junio”, agregó.

Y en referencia a herramientas que instituiría para favorecer el federalismo, si fuese electo para gobernar el país, el Mandatario jujeño dijo que “el Norte Grande no deja de ser un buen espacio, el problema es que el Gobierno nacional por allí no atiende los temas”. Sin embargo, destacó que “logramos un master plan de logística bastante bueno, que queremos presentarlo en el Congreso y que es para una inversión a 20, 30 años de caminos, vías férreas, fluvial, puertos, infraestructura, para que nos pongamos en mejores condiciones para producir”.

Aseguró que “hay medidas que se deben revertir con inversiones en infraestructura, resolver injusticias, como el reclamo de Corrientes por el tema de las regalías por la energía”. De esta manera, sostuvo que “seguimos en un país unitario: nosotros pagamos cinco veces la luz más cara que en el área metropolitana, lo mismo el transporte, el gas, para los que tenemos gas, ustedes peor, ni siquiera llega a Corriente y a Misiones, entonces hay que salir de eso con una concepción que realmente mire a todo el país, con medidas concretas”.

Morales explicó que el Gobierno debe “tomar decisiones políticas: ordenar la economía, estabilizar los números, ordenar la macro, pero poner en marcha medidas productivas. Nosotros tenemos un buen proyecto para la micro y pequeña empresa, que es bajarle el costo fiscal un tercio, bajarle también el costo laboral a un tercio, es decir, bajarle dos tercios, y también tener un régimen laboral diferente”.

Adelantó así que en “nuestro programa con el equipo de economistas, proyectamos en el primer año bajar la inflación al 2% mensual y salir del cepo en el primer año”, aunque van a haber medidas que permitirán inmediatamente a determinados sectores sacarle todo tipo de restricciones, como a las exportaciones.

