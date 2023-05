Beba fallecida tras ser atropellada y secuestrada en Corrientes: «Es una situación cruel e inentendible»

El Fiscal Facundo Cabral bridnó detalles de la causa que investiga la muerte de un menor de un año tras ser atropellado por Ruta 94. Manifestó que son dos las personas que continúan detenidas: «Son el conductor de 18 años y su acompañante de 20. Además en el vehículo había dos menores más que fueron entregados a sus padres»

La causa esta caratulada como «Lesiones graves en accidente de tránsito, abandono de persona agravado por la muerte»

Sobre las circunstancias en las que se dieron el hecho, Cabral detalló que «Los acusados estaban negociando compra de baterías cuando salen a la ruta y atropellan a la nena. Se ofrecen a llevarla al hospital pero en el camino empiezan a hablar en otro idioma y pasan de largo por el hospital. La abandonan en los brazos de su padre en cercanías a Paraje Atalaya. Allí son auxiliados por otra persona que los trae al centro de salud pero la menor muerte cuando era atendida»

Aseguró que los testigos «Son coincidentes en los detalles del caso, hay vecinos que vieron lo sucedido, la madre de la menor que no estaba en el lugar pero cuando le avisaron del accidente fue al hospital pero llegó antes y no entendía porque no había llegado la nena herida.

«Se trasforma en una situación cruel e inentendible, prácticamente la secuestran» lamentó sobre las circunstancias del hecho que demoraron la atención medica de la menor que finalmente falleció.

