Una nena le contó a la maestra que su tío abusaba de ella y descubrieron que había otras tres víctimas

La Justicia de Córdoba está llevando a cabo una investigación sobre cuatro denuncias de abuso sexual intrafamiliar. Estos casos salieron a la luz después de que una nena de 10 años revelara terribles hechos que supuestamente vivió en 2021, cuando tenía 8 años. Tanto su madre, como dos de sus primas, también afirmaron haber sido víctimas del mismo presunto abusador, quien resulta ser el tío de las niñas y cuñado de la mujer.

La madre y denunciante de 39 años contó que su hija «se quebró en el colegio» y le contó a una maestra. La docente decidió elevar la denuncia ante las autoridades del colegio, quienes tomaron cartas en el asunto para avanzar con la investigación.

«La directora me contó cuando la fui a buscar y yo me animé a hablar por ella. Ese mismo día hice la denuncia en el Polo de la Mujer por las dos», recordó la madre de la nena en diálogo con ElDoce.tv. Es que, según dijo, ella había sido abusada por el mismo hombre cuando tenía la misma edad de su hija, pero en 1993.

La mujer sostuvo que cuando su hija reveló las terribles situaciones que habría vivido, dos de sus sobrinas, hoy mayores de edad, expresaron haber atravesado hechos similares cuando eran menores de edad. «El tipo de grande no te hace nada, es cuando sos chica», comentó la denunciante.

De acuerdo a la versión de las víctimas, los hechos ocurrieron en la casa del presunto abusador, ubicada en un terreno familiar del barrio Villa El Libertador de la provincia de Córdoba.

La mujer también contó que el hombre la tenía amenazada. «Cuando yo era chica me amenazaba diciéndome que le iba a hacer algo a mi hermana. Siempre me generó desprecio y asco». A su vez, subrayó que «hay más vecinas abusadas».

Tras las denuncias ante la Justicia de Córdoba, el hombre se fue de su casa. «Fue por decisión de mi mamá y mis hermanos», sostuvo la mujer, en referencia también a la abuela de las niñas y al papá de las otras dos víctimas.

Las secuelas que dejaron los abusos

A causa de estos abusos durante la infancia, las víctimas aún recuerdan con dolor y la indignación lo que tuvieron que padecer. «Destruyó toda la familia. Una persona así no puede andar suelta. Si realmente existe la Justicia, entonces que se haga. Por más que uno tenga tratamientos psicológicos se generan daños irreparables», remarcó la madre de la última niña en contar las vejaciones que sufrió de parte de su tío.

Además, destacó la importancia de hacer la denuncia: «Tenemos que aprender a ser valientes, a no tener miedo por más que nos amenacen, a no callar sea la edad que sea. No está bueno vivir con esa carga», concluyó.

Las cuatro mujeres fueron recientemente admitidas como querellantes particulares por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1º en turno. Según precisó el abogado defensor, Iván Adolfo Mochkofsky, a ElDoce.tv, la causa está bajo secreto de sumario y lo siguiente son pericias a las víctimas y al denunciado.

En tanto, Mochkofsky explicó que, a pesar de que algunos de los hechos denunciados habrían ocurrido hace casi 20 años, no prescriben. «La Cámara de Acusación de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de un artículo que establecía el plazo de prescripción de estos delitos», comentó.

«Consideró que la prescripción para los casos de abuso sexual infantil intrafamiliar debe suspenderse porque estos casos tienen particularidades que pueden impedir el descubrimiento de la verdad», cerró.

Comparte esto: Twitter

Facebook