Insólito: Lionel Messi es nuevo jugador de San Pablo

Lionel Messi volvió a entrenarse en el PSG, pero es casi un hecho que no renovará su contrato y por ahora, hay tres posibles equipos a los que podría ir el rosarino: Al Hilal de Arabia, Barcelona e Inter Miami. No obstante, la definición está en manos del 10 y no hay una clara resolución a la vista.

Mientras el 10 termina de definir su futuro, en Brasil un joven homónimo de solo 9 años firmó su primer contrato con San Paulo y explotó las redes sociales por la sorpresa que generó su nombre. Si bien no es un sorpresa debido al impacto que tiene el rosarino por todo el mundo, lo llamativo es que a tan corta edad un gigante del continente lo asegure para el futuro.

Ahora Messi da Silva será parte del equipo paulista Sub-9 ya que nació en 2014 y si bien falta mucho para verlo en los grandes equipos, todos los ojos se ponen en esta pequeña joya que conquistó al San Pablo.

