Javier Mascherano habló de la segunda oportunidad en la Selección Argentina Sub 20

Este lunes la Selección Argentina Sub 20 comenzó los entrenamientos en Ezeiza para disputar el Mundial que se jugará en el país en las próximas semanas. En ese sentido, Javier Mascherano volvió a su cargo de entrenador y se encuentra preparando a los juveniles.

En la últimas horas, el Jefecito brindó una entrevista a TyC Sports y reveló cómo tomó la decisión de volver a ser el DT de la Sub 20. «Que se juegue el Mundial en Argentina hizo que se precipitara la decisión de continuar. Estaba en un proceso de replantearme algunas cosas y pensar si continuaba o no», comenzó diciendo.

Y, agregó: «También no hay que dale demasiadas vueltas, es algo que ya pasó, ahora a enfocarse en lo que viene y prepararnos de la mejor manera, no siempre en el fútbol tenés una segunda oportunidad y hay que aprovecharla.

«Obviamente uno no puede menospreciar los mensajes de apoyo o el apoyo del presidente, el entrenador de la selección mayor, el coordinador, lo valoraba pero a los entrenadores lo que los termina apoyando son los resultados y era consciente de que nuestro paso por el Sudamericano no fue bueno, fue un resultado muy pero muy malo que no esperábamos.», explicó sobre los mensajes que recibió para convencerlo de continuar.

«Estaba también dentro la posibilidad mía darle la chance a la gente que toma decisiones de tener otras opciones y continuar el proyecto con quien quisieran. Agradecido por el apoyo, que valoren lo que se hizo bien», comentó Mascherano.

