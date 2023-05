Dengue en Argentina: por tercera semana consecutiva bajaron los casos y son 84.433 en todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, hasta la semana epidemiológica 17 de 2023 (es decir hasta el 29 de abril), se notificaron en el país 84.433 casos de dengue, de los cuales 78.725 adquirieron la infección en Argentina. En tanto, el último Boletín Epidemiológico Nacional informó que en el mismo período hubo 56 fallecimientos por la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

«Por tercera semana consecutiva se registraron menos casos que en el pico ocurrido en la semana epidemiológica 13 (entre el 27 de marzo y el 2 de abril). En el mismo sentido, 15 de las 16 jurisdicciones con transmisión de dengue llevan al menos dos semanas con descenso de casos», remarcaron desde la cartera sanitaria.

La circulación de este virus se ha identificado en 16 jurisdicciones correspondientes a cuatro regiones: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires –C.A.B.A.-; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco), región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero; Tucumán) y Región Cuyo (San Luis y Mendoza).

«Hasta el momento se registró en el país circulación predominante de DENV-2 (serotipo 2) identificándose en el 82,11% de los casos subtipificados; seguido de DENV-1 (serotipo 1), en el 17,82; y DENV-3 (serotipo 3), en muy baja circulación, con el 0,07%», añadieron en el Boletín Epidemiológico en relación a las subvariantes del dengue.

Por otro lado, la cartera sanitaria informó que, hasta el momento, son 56 los fallecidos en todo el país, los distritos que reportaron víctimas fatales son: Jujuy (10), Salta (10), Tucumán (9), Santa Fe (9), Santiago del Estero (4), Córdoba (3), Ciudad de Buenos Aires (7), Buenos Aires (2), Entre Ríos (1) y Corrientes (1).

Según los expertos, la llegada del frío al país incide en el descenso de los casos. Días atrás, Favio Crudo, médico infectólogo y epidemiólogo de la Fundación Mundo Sano y de la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), le dijo a Infobae: «El mosquito Aedes aegypti depende mucho de la temperatura. El frío acorta la vida del mosquito y disminuye la chance de que pueda contagiar y que se pueda cubrir todo el ciclo de tomar la infección de una persona y transmitirla a otra».

En la misma línea fue el virólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, quien aportó: «Cuando lleguemos a los fríos más invernales en Argentina, y eso generalmente sucede en el mes de mayo, el brote actual de dengue va a terminar, porque los mosquitos no se siguen reproduciendo. Al no tener mosquitos, no va a haber transmisión».

En lo que refiere a la fiebre chikungunya, desde el área que lidera Carla Vizzotti indicaron: «Se registran hasta el momento 1.642 casos de los cuales 1.001 adquirieron la infección en el país; 347 se encuentran en investigación y 294 adquirieron la enfermedad en el exterior. Al igual que en el caso del dengue, se consolida también la tendencia al descenso del número de casos. Al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en diferentes localidades de 8 jurisdicciones: Buenos Aires; C.A.B.A.; Chaco; Córdoba; Corrientes; Formosa; Santa Fe y Salta».

