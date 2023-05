La Tablada: lluvia de balas narco aterró a vecinos

Los vecinos de la localidad de La Tablada, al noreste del partido de La Matanza, vivieron momentos de auténtico terror y pánico durante la madrugada del jueves debido a una lluvia de balas que se escuchó por varios minutos.

Así fue la lluvia de balas narco en La Tablada

El hecho ocurrió en el barrio Las Antena, donde se escucharon entre 25 y 30 detonaciones. Según denuncian los habitantes de la zona, una banda dedicada al narcomenudeo toma casas para instalar búnkeres de droga.

«No hay vida. Los chicos no pueden salir a jugar más y no van al jardín porque vino esta banda y tomaron la villa. Es una cosa de locos, era muchos tiros», denunció una vecina en diálogo con C5N.

La mujer contó además que escondió a sus hijos en el ropero para protegerlos. «El más pequeño no paraba de llorar», relató.

Otra vecina aseguró que: «La situación que estamos atravesando es un desastre, los avances de la inseguridad y la droga en el barrio son imparables; no dormimos por miedo a que pase algo, hay robos todos los días, no estamos seguros ni dentro de nuestras casas».

«Por suerte, no fui víctima de ningún robo, pero sí varios vecinos de mi cuadra. En la zona, de 14 a 17 horas, es tierra de nadie hasta que abre el supermercado de la cuadra, que genera movimiento. Pero, a partir de las 21, es un desierto y empieza el terror de no poder salir. Con mi marido hace más de dos años que no salimos de noche, ya no es vida», lamentó la vecina.

Fuente: minutouno.com.ar

Comparte esto: Twitter

Facebook