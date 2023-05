MasterChef Argentina: quién es el nuevo eliminado

Una nueva gala de eliminación llegó a MasterChef este domingo. Después del desafío planteado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, un participante tuvo que abandonar la competencia.

El jurado dio como consigna cocinar con ingredientes «desconocidos» para los participantes. Esto tomó a todos por sorpresa y los complicó a la hora de pensar el plato que iban a presentar, ya que el mínimo error podía dejarlos fuera de competencia.

En esta oportunidad, el eliminado fue Agustín Sampietro, quien no pudo superar el desafío que se planteó en esta gala de eliminación.

Los chefs determinaron que el ginecólogo tuvo el peor plato de la noche junto con Rodolfo Vera Calderón, quien quedó en el mano a mano final para la decisión de decirle adiós a uno de ellos.

Agustín preparó unas mollejas con puré de papa ñame, rábano picante y una infusión de hibiscus que fue duramente criticada por el jurado.

«El ganar era una anécdota, el estar era el todo. Por eso el riesgo y buscar ideas raras. Tal vez muchas de las cosas que quise hacer acá pueden funcionar bien con práctica. Me voy muy feliz», declaró el participante.

«No me quería ir, pero me estaba quedando atrás y es justo que me vaya. Ahora me toca volver a cocinar para mi familia, que a veces son más exigentes que estos tres. Encontré un Agustín distinto, lo vine a buscar y es distinto al Agustín que trabaja y que está con su familia», indicó el quinto eliminado de MasterChef.

