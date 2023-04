BOCA RECHAZÓ UNA OFERTA MILLONARIA DEL CITY GROUP POR VALENTÍN BARCO

La dirigencia de Boca rechazó este viernes una oferta del City Football Group, propietario del Manchester City entre otros, por el defensor Valentín Barco, una de las nuevas figuras del equipo auriazul.

Desde la llegada de Jorge Almirón como nuevo entrenador, y con apenas tres partidos disputados, Barco ratificó todo lo que se esperaba.

En las últimas horas el City Group ofertó 4 millones de dólares por Valentín Barco, pero esa cifra fue rechazada, ya que en caso de venderlo, el club al menos 10 millones, el valor de su cláusula.

En el último mercado de pases, Getafe de España había enviado una oferta que también fue rechazada por Boca.

Y según medios de Europa, tanto Juventus de Italia como Manchester City están analizando la posibilidad de fichar a Barco, quien tiene una vida de sacrificios, en la próxima ventana de transferencias.

Por otra parte, Barco está en la lista que presentó Javier Mascherano de cara al Mundial Sub 20, que finalmente se jugará en Argentina. Anteriormente, el lateral no había sido citado al Sudamericano, en el que la Albiceleste no logró pasar la fase de grupos.

Comparte esto: Twitter

Facebook