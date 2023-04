Valdés: “La inestabilidad económica es producto de la interna de Alberto y Cristina”

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer la primera presentación de candidatos de ECO+Vamos Corrientes, rumbo a las elecciones del 11 de junio en la provincia. Señaló al “peronismo como el principal causante de la inestabilidad económica, por la disputa entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández, por poner un candidato en la lista nacional del Partido Justicialista”.

Ante la presencia de las principales autoridades de las fuerzas partidarias, Valdés presentó a los candidatos y agradeció a todos los que aspiraban a ser candidatos. “Tienen derecho, ganas, militancia, fuerza, porque eso es lo que nos permite ganar las elecciones. Gracias a los que están ahí en el público acompañando y trabajando”, dijo.

Instó a la unidad y remarcó que “este no es tiempo de peleas entre la dirigencia política. Flaco favor le vamos a hacer nosotros a Corrientes si comenzamos a pelear en nuestro espacio político, a tener diferencias como ocurre en otros lados, con egos o con intereses de los círculos rojos o con apetencias personales”.

“Estamos anteponiendo los intereses de los correntinos por encima de los intereses de los partidos políticos y hemos construido esta alianza social y política para volver a ganar las próximas elecciones, pero fundamentalmente para construir el futuro de todos los correntinos en paz y armonía”, destacó.

“No hay nada que pueda ser más importante que eso. No podemos tener apuestas para desbalancear la Provincia, no podemos traer discordia a los correntinos. La política después de 40 años de ejercicio tiene que aprender a buscar las coincidencias”, enfatizó.

“Estos hombres y mujeres representan nuestras ideas y objetivos. Combinamos juventud y experiencia y por vez primera en la historia de Corrientes las listas se conforman mitad mujeres y mitad hombres”, puntualizó destacando a su vez la implementación del voto joven a partir de esta elección.

Aseguró que en las elecciones del 11 de junio “se está poniendo a consideración las gestiones. El trabajo que hacen los concejales, la Legislatura, el Gobierno provincial y la Municipalidad”.

Destacó la gestión de Gobierno de la ciudad de Corrientes. “Nadie puede dudar de que el Gobierno de la ciudad de Corrientes es el mejor de los últimos tiempos”, señaló instando a llevar ese mensaje “con convicción” a los vecinos.

Seguidamente se refirió al rumbo del Gobierno provincial, habló sobre el Plan 2030 “Es una guía con objetivos a largo plazo, cuando nosotros en la Nación no sabemos qué va a pasar mañana, nosotros en la provincia de Corrientes ya sabemos qué tenemos que hacer en los próximos 10 años”, dijo ponderando también el Plan Maestro de Estrategia Logística, “trabajamos juntos en un espacio como es el Norte Grande, donde sentamos las bases del desarrollo luego de tantos años de postergación”.

Apuntó contra Nación. “Ustedes se imaginan qué hubiese pasado con Corrientes en estos tiempos si el Gobierno nacional no hubiese sido tan maleta. Si no le hubiesen errado tanto a la política económica y de desarrollo, porque no fuimos egoístas, nos pusimos a disposición y no pudimos sacar una sola política clara”.

Valoró el trabajo y el esfuerzo del sector productivo, industrial, ganadero, arrocero y forestal de la Provincia. Se mostró orgulloso del campo de Corrientes y remarcó que la instalación de nuevas empresas en la Provincia se debe a las condiciones impositivas y seguridad jurídica que brinda Corrientes.

“No nos van a distraer, este es nuestro camino y para eso tenemos que seguir y votar juntos”, dijo.

“En estas elecciones van a tratar de confundirnos, van a querer llevarnos hacia otros objetivos que no son los que conviene a la provincia de Corrientes”, advirtió al cierre de su discurso.

Durante el acto, también hicieron uso de la palabra los candidatos legislativos. E gran ausente fue el diputado Hugo Vallejos, quien irá por su reelección.

Ricardo Colombi, que va por la renovación de su banca de senador provincial, dijo en primer lugar que el “modelo correntino es un ejemplo para el país” y afirmó que el objetivo es que la “ciudadanía se sienta bien representados, priorizando siempre el interés de los correntinos”.

“Esta fortaleza que tenemos debe ser ratificada con compromiso y trabajo, recorriendo toda la provincia”, dijo con tono firme Colombi, para quien la elección provincial del 11 de junio debe ser un faro que proyecte luego lo que será la nacional, en la que también hay que dejar bien en claro que “Corrientes no debe seguir siendo discriminada, somos parte del país, por historia, trayectoria y sangre derramada”.

A su turno, el actual presidente de la Cámara de Diputados y candidato en primer término a renovar su banca, Pedro Cassani, expresó que “esta es una elección clave para la provincia, ya que ponemos a consideración de la sociedad lo que venimos haciendo, desarrollo, modernización, crecimiento, de la mano de un gobernador como Valdés, comprometido con los correntinos”.

Instó “a llegar con un mensaje claro a la ciudadanía, contagiando esperanza, federalismo, para un mañana mejor a nivel país, pese a la situación crítica por la que atravesamos los argentinos. En Corrientes se vive y se trabaja en paz y tenemos por delante el desafío de que a nuestra gente cada vez le vaya mejor”, finalizó.