Otra estafa con el «cuento del sobrino» en Mercedes, esta vez $50.000

Una mujer del barrio Villa Rivadavia contó a Minuto Mercedes que también sufrió una estafa con la modalidad del cuento del sobrino. Los estafadores fueron tan contundentes y le sacaron $50.000.

La mujer conto que «recibí un llamado, me dijeron que un sobrino mío sufrió un accidente y el nombre era de uno de los sobrinos que yo tengo. Después me dijeron que era cerca de Mercedes y como tenía tonada porteña pensé que sí podía ser», comenzó contando la mujer con alias G.M

«Me cortaron y se comunicaron desde la grúa para informarme lo sucedido, me pidieron que haga la transferencia para que la grúa se mueva y que después me lo iban a reintegrar, luego me pasaron con una supuesta contadora», añadió la señora quien detalló una organización muy bien armada.

