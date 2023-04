Leonardo Corrales buscará el 6 de mayo el título mundial de Kickboxing

En la oportunidad, el correntino y múltiple campeón, Leonardo Corrales, buscará el cetro ecuménico en la categoría de 60 kilogramos, enfrentando al italiano Alessandro Pani, en combate a 12 rounds de 2×1.

Pani es el número uno del ranking mundial y Leo Corrales el 2, y van por la corona mundial que se encuentra vacante.

Será el combate estelar de una espectacular velada que incluye 11 peleas preliminares, con inicio a partir de las 16, en tanto que la puja entre Corrales y Pani está prevista para las 23.

Cabe destacar que este evento de nivel mundial es posible gracias al apoyo del Gobierno de Corrientes, de la Secretaría de Deportes y del Municipio capitalino.

Su importancia queda de manifiesto ya que será la segunda vez en Argentina que se pone en juego un título mundial de Kickboxing, la anterior fue en 2008 y tuvo como protagonista al padre de Leonardo, el también destacado deportista y actual dirigente, Juan Corrales.

Participaron de la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, el sub interventor de Lotería Correntina, Javier Beesellares, el secretario de Turismo y Deportes de la municipalidad de Corrientes, Juan Esteban Braillard Poccard, el presidente de la Federación Argentina de Kickboxing, Juan Corrales y el aspirante al título, el correntino y múltiple campeón, Leonardo Corrales. También estuvieron presentes competidores locales que protagonizarán la velada.

En el contacto con los medios, el primero en tomar la palabra fue el aspirante a la corona mundial, Leonardo Corrales, que a los 27 años ostenta una campaña asombrosa, que bien vale reflejarla: campeón de la Copa del Mundo en el 2021 en Hungría, 7 veces campeón Panamericano, 6 veces campeón Sudamericano, 20 veces campeón Argentino, entre otros tantos logros, además de ser embajador mundial WAKO GameChangers en representación de la Argentina, además de promover con distintas actividades tanto en Corrientes como en el país, la difusión y la práctica de este de deporte de contacto.

«Me preparé para esto toda la vida, para mí es un orgullo y me genera emoción tener esta oportunidad histórica ante mi público, ya que hace más de cinco años que no me presentaba en mi Provincia», dijo inicialmente Leo, señalando que, con el apoyo de los correntinos, «vamos en busca del título del mundo», a la vez que destacó la importancia de trabajar todos unidos por al crecimiento del Kickboxing.

Seguidamente, Leonardo recordó que intentará adueñarse de la corona mundial como un tributo a su padre, Juan, quién en el 2008 tuvo su oportunidad cuando en Buenos Aires combatió por el cetro ecuménico y no pudo alcanzar el objetivo máximo ya que una lesión en el noveno round lo obligó a abandonar la contienda.

«Sigo su legado y voy a poner todo para intentar alcanzar ese logro máximo. No va a ser fácil, mi rival italiano es muy bueno, por algo está primero en el escalafón mundial, pero desde ya puedo decir que los dos vamos a salir a dar un gran espectáculo», agregó Leo.

Para cerrar, comentó que como parte de su preparación, sigue adelante un intenso entrenamiento y una estricta dieta, y precisó que este fin de semana estará realizando una concentración en Buenos Aires, como parte de su puesta a punto. «No vamos a dejar ningún detalle librado al azar y voy a llegar en mi mejor forma al 6 de mayo, con la intención de darle el título mundial a Corrientes y a la Argentina».

«Vamos a ser testigos de un evento único e histórico el 6 de mayo. Leo es un correntino que lleva en la sangre el kickboxing, lo heredó de su padre y sabemos que desde muy chico se preparó para tener esta oportunidad», manifestó en su introducción el secretario de Deportes, Jorge Terrile.

El funcionario provincial resaltó que la familia Corrales es sinónimo de kickboxing, «sabemos cómo trabajan por la difusión y la práctica de la disciplina, fomentando en los jóvenes no solo el deporte, sino los valores humanos», a la vez que remarcó que Leo Corrales forma parte del staff de trabajo del organismo a su cargo.

Luego, Terrile se dio tiempo para recordar que tiempo atrás, acompañado por el gobernador Gustavo Valdés observaban a través de la televisión un combate de Leonardo Corrales en Brasil, que lo resolvió con un nocaut fulminante.

Terrile comentó que inmediatamente Valdés se interesó por conocerlo y al retorno a Corrientes de Leo Corrales, se concretó el encuentro con el gobernador, en donde le comprometió todo su apoyo a su campaña deportiva y el respaldo para poder hacer realidad que pueda combatir por el título mundial en su tierra natal.

