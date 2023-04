Abuso sexual en el Regimiento de Gualeguaychú: «Él pasaba al lado mío y se reía»

. Después hice la denuncia como tiene que ser en el cuartel y me dijeron que iban a tomar medidas, y no fue así», contó este miércoles Jésica, una de las tres mujeres soldados que reportaron instancias de abuso sexual y de acoso laboral dentro del Regimiento.

«Al pasar los días él se desquitaba, venían los maltratos de todos, las burlas incluso de compañeras mujeres, porque es como que siempre tratan de hacerte sentir peor de como una se siente«, agregó Jésica, quien denunció por abuso sexual a un suboficial de apellido Mercado en 2016 y de nuevo reportó incidentes de acoso y abuso sexual en 2021.

«Ahora salió (la noticia sobre la detención) del Mayor Candiotti, que él era una de las personas que estuvo la última vez que hubo ese abuso sexual de parte de esa persona, pero de ahí son muchas personas las que fueron pasando en el transcurso de esos años que veían como él me maltrataba«, señaló la joven.

«Me maltrataban a mí para que yo me cansara pero no me iba a ir porque era mi trabajo, era con lo que mantenía a mis hijos», explicó Jésica, quien relató algunos episodios de abuso sexual: «Una vez me agarró en el baño, me quiso besar a la fuerza, me quiso desprender el uniforme».

«Yo siempre hice la denuncia. Ellos nunca hicieron nada. Las denuncias en el Regimiento se tiene que hacer adentro del establecimiento, no en las fuerzas policiales. Ellos tienen que sancionar a la persona o ver cuál es la gravedad del problema y te tienen que apoyar». sentenció.

«Yo recibí tratamiento psicológico cuando me encontraron prácticamente muerta en el Regimiento«, reveló acerca de su estado mental tras años de maltrato, humillación, acoso laboral y abuso sexual.

«Cuando hice la denuncia en 2021 para mí fue un infierno todo ese tiempo. Él pasaba al lado mío y se reía, mandaba a decir cosas por otras personas», detalló Jésica, porque las denuncias por acoso sexual y abuso sexual llegaron a oídos del acusado.

«Había un principal, González, que era encargado de unidad y era amigo suyo, y me decía: ‘¿quién te va a creer si no tenés pruebas?’. También yo decía ‘por qué permiten que se acerque a mí si yo hice la denuncia?’ Yo no podía salir de la oficina, pero él podía andar libremente por el regimiento», recordó.