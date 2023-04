Semana Santa 2023: viajaron más de 2,6 millones de turistas por el país y gastaron $95.957 millones

La cantidad de gente que viajó creció 1,5% frente al año pasado y el desembolso a precios reales fue 18% mayor. El miércoles por la tarde y jueves por la mañana, las rutas quedaron colmadas de autos. Todos los puntos turísticos del país recibieron visitantes con encuentros religiosos, pero también con festivales, competencias deportivas, ferias de emprendedores, talleres, espectáculos y actividades recreativas.

lSemana Santa es uno de los fines de semana largos más importantes del año para el turismo y esta ocasión no defraudó: 2.650.000 personas viajaron por el territorio nacional y gastaron $95.957 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

lLa cantidad de turistas aumentó 1,5% frente a Semana Santa 2022, que ya había sido muy buena impulsada por el programa Previaje, y el desembolso total, medido a precios reales, fue 18% superior.

lLos visitantes gastaron, en promedio, $10.650 diarios cada uno, es un 12,9% más que el año pasado (siempre a precios reales) y la estadía fue de 3,4 días, levemente por encima de la misma fecha del 2022 (3,3).

lEl tiempo fue bueno, con sol y nubes, pero con temperaturas mayormente agradables, que permitió disfrutar de playas, lagunas, termas, montañas, y de todas las regiones del país.

lHubo agenda en cada ciudad y no sólo para conmemorar las Pascuas. Se sumaron festivales y competencias deportivas. Algunos destacados, además de las ceremonias religiosas, fueron los vinculados a la pesca artesanal en las zonas con playas.

lEn lo que va del año van tres fines de semana largos, donde viajaron 6,5 millones de turistas y gastaron $229.127 millones.

lSigue siendo intenso el ingreso de turistas extranjeros sobre todo en las zonas limítrofes. Este fin de semana se destacaron particularmente los provenientes de Uruguay, Brasil y Chile, de este último sólo en Mendoza se registró la entrada de 15 mil trasandinos, según estimaciones oficiales.

Los números que dejó Semana Santa

(variaciones reales 2023/2022)

Consideraciones Generales

1) Provincia de Buenos Aires. Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Pinamar, Mar Azul, todas ofrecieron a residentes y turistas una oferta cultural muy amplia. Con una temperatura que llegó a los 28 grados, en Villa Gesell se organizaron las «Pascuas en el Bosque», con exposición de huevos de chocolate, alternativas gastronómicas y entretenimientos para niños. Con una grilla de actividades muy rica y temperaturas promedio superiores a los 20 grados, el Partido de la Costa tuvo mucha concurrencia de turistas y excursionistas, que combinaron playa con cultura, paseos y recreación. En San Bernardo tuvo lugar la 2ª Fiesta de la Pesca Artesanal Costera con más de 90 puestos de productores locales, en Santa Teresita fue muy convocante el torneo de surf que reunió a deportistas de toda la zona, en Lucila del Mar sobresalió también el “Gran Concurso de Pesca”, que repartió $1 millón en premios, mientras en Las Toninas brilló el tradicional recorrido del Vía Crucis hacia el Parque Temático y Religioso Laberinto. Nuevamente la capital bonaerense fue una de las grandes elegidas del fin de semana, con el festival “La Plata baila el tango”, reconocida por ser la milonga más grande del mundo. El gasto promedio diario en esa ciudad fue de $18 mil, incluyendo transporte, y quienes la recorrieron hicieron turismo religioso con ejes en La Catedral y Rosa Mística. Otros polos con ocupación casi plena fueron Luján, Chascomús, Tandil, Tigre, San Pedro, San Antonio de Areco, Lobos y Junín.

2) Ciudad de Buenos Aires. Casi 109 mil turistas nacionales e internacionales arribaron el fin de semana, ocupando 80% de las plazas disponibles, según el Observatorio del Ente de Turismo. Bares, restaurantes, teatros, librerías, museos, y parques se vieron colmados de gente, donde rápidamente se podía reconocer el andar de los visitantes. Con una fuerte connotación católica, la Ciudad confeccionó una agenda cargada de actividades para toda la familia, para que visitantes y locales puedan disfrutar de un destino renovado enfocado en el turismo religioso, la música, la cultura y el deporte. Una de las opciones más concurridas fue en la Usina del Arte, con los talleres Humana para chicos, la experiencia Fashion Hackers para los adultos y la Misa Criolla interpretada por la Orquesta de la Ribera. Para los futboleros, en La Rural estuvo la Exposición Campeones del Mundo.

3) Catamarca. Con múltiples propuestas religiosas y culturales, la ciudad capital tuvo ocupación plena. Cientos de fieles visitaron el Calvario en Viernes Santo y fueron parte de actividades como el Taller del Mate, la Noche de Peñas en la casa de la Puna o de la feria artesanal Manos Catamarqueñas que puso en escena a cantantes y bailarines. La estadía media en la provincia fue de 3 días. El Rodeo, Antofagasta de la Sierra, Paclín, Fiambalá, Las Juntas, Tinogasta y Recreo, fueron algunas ciudades que reflejaron el flujo turístico del fin de semana. La Cuesta del Portezuelo, un camino zigzagueante que llega hasta los 1680 metros sobre el nivel del mar, fue muy transitada. Los turistas hicieron parada en el museo “Homenaje a la Zamba Paisaje de Catamarca”, en la Villa Guayamba, y en el Dique Collagasta en El Alto, una laguna grande rodeada de selva y una gran cascada.

4) Córdoba. El distrito organizó 45 fiestas y festivales, a las que se sumaron una grilla deportiva muy variada y múltiples actividades culturales y recreativas. Hubo ocupación plena en las principales ciudades y 80% en la capital. El gasto promedio diario fue de $14.000 por persona y entre los núcleos más visitados estuvieron Villa Carlos Paz, Mina Clavero y Miramar. Hubo citas en toda la provincia, no solo religiosas, aunque fueron los más abundantes. En la capital se destacó el astroturismo en el Parque del Chateau y la 40° edición de la Feria Internacional de la Artesanía. En Villa General Belgrano estuvo la Fiesta de la Masa Vienesa, en Santa Rosa de Calamuchita el Festival Delicias de Pascua, en Alta Gracia el Festival Peperina y en Nono el 28° Encuentro de Escultores. En tanto en Villa Carlos Paz se realizó el Torneo Cubo de Rubik “Abierto de Pascuas 2023”, una actividad donde Argentina se encuentra entre los 10 mejores países del mundo y que reunió a decenas de adolescentes y sus familias. Turistas, excursionistas y residentes degustaron platos típicos, y se entretuvieron con shows de grandes artistas en cada uno de los tantos espectáculos que tuvieron lugar en Córdoba.

5) Chaco. Con un gasto promedio diario que rondó los $10.000, la provincia recibió al turista con propuestas religiosas, vida en la naturaleza, y la posibilidad de realizar turismo rural y comunitario con visitas a las comunidades Qom, Wichi y Mocoit. Los principales parques nacionales estuvieron repletos de gente, especialmente “El Impenetrable”. Resistencia, Roque Saenz Peña, Charata y Villa Regina, fueron los puntos más elegidos para hacer base por quienes salieron a recorrer los paisajes del distrito. La ciudad capital organizó una agenda típica de pascuas, con la muestra de los murales “Camino de la Redención”, el Vía Crucis, el Rito de la Desolada, en la capilla San Cayetano, y la Misa Central de Pascuas el domingo.

6) Chubut. La provincia le abrió las puertas al visitante con una completa agenda de actividades. Las más convocantes estuvieron en Puerto Madryn, donde se realizó la Regata Copa de las Ballenas (edición XVI), el habitual Vía Crucis Submarino donde participaron buzos de distintas partes del país, y la feria de los pescadores artesanales con venta de productos frescos, comidas elaboradas y shows de artistas locales. Los turistas fueron mayormente de Buenos Aires, Córdoba y provincias vecinas, además del internacional, que también dijo presente. El gasto promedio diario, por persona, se acercó a los $35.000. Las excursiones más requeridas fueron a Península Valdés, con su temporada de orcas, Punta Tombo y snorkeling con lobos marinos.

7) Corrientes. Con múltiples actividades culturales, deportivas y religiosas, la Semana Santa se vivió intensamente. En la capital, la ocupación promedió el 85%, con la convocatoria de actividades deportivas y recreativas como la competencia de Triatlón en la playa Arazaty y la travesía en kayak por el río Paraná, que se sumaron a su popular Vía Crucis. En varias localidades la ocupación superó el 90% y en la zona de Esteros del Iberá fue completa. Itatí fue el punto preferido por quienes buscaron turismo religioso, con procesiones, lavatorio de pies y misas. Otras localidades concurridas fueron Goya, en el Corredor Paraná Sur; San Miguel en la Región Solar de las Huellas; Santo Tomé en el Corredor Jesuítico Guaraní; y Mercedes de la región Esteros del Iberá.

8) Entre Ríos. El 90% de las plazas de la provincia quedaron completas y varias localidades llegaron al 100%. Los turistas recorrieron sus tres corredores: el Uruguay, el Paraná y Centro. Los complejos termales trabajaron al 100%. El turismo rural y el de aldeas fueron muy buscados, desconcentrando a las ciudades y ampliando los caminos del turismo entrerriano. Naturaleza, excursiones en el río, visitas a viñedos y bodegas, gastronomía, historia y cultura, todos los recorridos estuvieron repletos de gente. Federación, Colón, Villa Elisa, Gualeguaychú, Victoria y Concepción del Uruguay, fueron algunas de las localidades populosas. En la costa del río Uruguay se pudieron ver largas colas de autos por los pasos fronterizos de Fray Bentos, Paysandú y Salto. El miércoles por la tarde y jueves por la mañana las rutas de acceso a la provincia estuvieron desbordadas de vehículos. Todas las ciudades prepararon encuentros, destacándose el Festival Paseo de los Pescadores en Concepción del Uruguay; el Festival gastronómico San Sabores en San Salvador; la Fiesta de la Empanada de Pescado y la Bicicleteada 7 pueblos, 7 iglesias, en Paraná; la Feria de las Golondrinas en Concordia; el Festival del Muelle y del Río en Santa Elena; el encuentro de aeromodelismo La Paz Vuela en La Paz; la Fiesta del Pastel Artesanal en Villaguay; y la Fiesta de la Cerveza en Gualeguaychú.

9) Formosa. El distrito estuvo muy concurrido con turistas nacionales e internacionales y la celebración de los 144 años de su fundación, que colmaron el 100% de sus plazas en alojamientos del Bañado La Estrella y dejaron otro 80% de ocupación en la ciudad capital. Toda la provincia organizó festejos conmemorativos a su historia. También, reunieron multitudes los encuentros religiosos, donde se destacaron los Vía Crucis y la tradicional visita a las siete iglesias. Los arribos comenzaron el miércoles y continuaron hasta ayer sábado. Los que llegaron a la capital recorrieron el casco céntrico histórico, el paseo costanero y la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay, a realizar caminatas, safaris fotográficos y observar la flora y fauna. San Francisco del Laisha también fue una opción atrayente para visitar los vestigios de la obra franciscana. En tanto, en la localidad de Herradura, más de 8000 visitantes llegaron a la Fiesta Provincial del Pastelito herradureño, un producto característico de la zona. El gasto diario promedió los $10.500, siempre por persona, y la estadía media fue de 3 días.

10) Jujuy. Con los encuentros religiosos como lo más convocantes, la región de Quebrada completó sus alojamientos, mientras que en los Valles la ocupación superó al 90%. La provincia vivió una Semana Santa muy emotiva. Turistas de toda la región y de diferentes puntos del país se acercaron a diversos puntos a revivir el Calvario y la Pasión de Cristo en algunas de las estaciones de los Vía Crucis. Pumamarca, Maimará, Huacalera, Uquía, Susques, Yavi, la ciudad capital, todas tuvieron ceremonias muy concurridas. Tilcara sorprendió con la recreación de las escenas de la pasión de Jesucristo en gigantes cuadros conocidos como “Ermitas”, realizados con flores, semillas, tierra de colores y frutos del lugar. Los turistas que buscaron otras propuestas fueron a termas de Reyes o a las de Jordán, recorrieron viñedos y los paisajes de la provincia. El pernocte promedio se estimó en 3 noches y el gasto en rondó los $11.500 diarios.

11) La Pampa. Las ciudades con agenda y termas trabajaron a capacidad completa el fin de semana. Se destacaron Intendente Alvear, con el encuentro de autos Fiat 600; Victorica con las siempre convocantes carreras de Motocross y karting; Algarrobo del Águila con la V Edición de la Fiesta del Río y La Barda, que también hizo colmar las plazas en la cercana Santa Isabel. Las termas de Bernardo Larroudé, que ya había arrancado Semana Santa con reservas al 100%, fue un reflejo del interés creciente que despierta la provincia para el turista. Quienes eligieron La Pampa también hicieron base en Santa Rosa, donde se preparó “La “Noche de los Templos”, con recorridas por iglesias de diferentes religiones, en General Pico y en Realicó. Lugares como la Reserva Parque Luro y actividades como las excursiones para avistaje de ciervos en Brama, fueron muy buscadas por visitantes y residentes. El gasto promedio diario, por persona, fue de $8.000 y la estadía de 3 noches.

12) La Rioja. Reconocida por sus celebraciones y ceremonias religiosas, Semana Santa tuvo a sus principales ciudades con un promedio de ocupación del 84%. En Villa Unión (90% de ocupación) y en las cercanías del Parque Nacional Talampaya, se pudo ver mucho tránsito de gente. También, en la localidad de Aimogasta, famosa por sus olivares centenarios y donde se congregaron los peregrinos que viajaron especialmente para esta fecha desde todo el país. En Famatina, donde la ocupación promedió el 90%, se hizo la procesión del Vía Crucis con el Cristo Articulado, que convocó al turismo católico. Los visitantes llegaron en su mayoría por vía terrestre y en auto. Las Termas de Santa Teresita, donde las aguas son famosas por sus propiedades hidroterapéuticas, estuvieron llenas, y Tama (Quebrada del Cóndor) trabajó al 100%. El gasto diario se ubicó en $14.000.

13) Mendoza. Con el ingreso de 96 mil turistas del país y extranjeros (especialmente Chile), las plazas de la provincia quedaron casi completas. Los visitantes disfrutaron de actividades al aire libre, recorrieron las 204 bodegas de la ruta enoturística e hicieron turismo aventura. También asistieron al espectáculo “Música Clásica por los Caminos del Vino” que propuso 40 conciertos gratuitos en espacios culturales de los 18 departamentos de Mendoza y 25 conciertos con propuestas enogastronómicas en bodegas. Según el Ministerio de turismo local, el Gran Mendoza superó el 90% de ocupación, con una estadía promedio de 4,2 noches y un gasto diario de $11.000. San Rafael, Uspallata, Luján de Cuyo, Potrerillos, Cacheuta y ciudad de Mendoza fueron algunos de los puntos más populosos.

14) Misiones. Con numerosas procesiones y ceremonias religiosas en sus ciudades y pueblos, la provincia fue muy buscada por el turista católico y el internacional. Según el Ministerio de Turismo local, la ocupación hotelera promedió el 95%, entre 3 y 4 puntos por encima del año pasado. En la capital Posadas, desde el miércoles se pudo ver un intenso movimiento en las terminales, tanto aéreas como de ómnibus. Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Corrientes, fueron algunos de los orígenes más frecuentes entre quienes llegaron. Por su parte, en Puerto Iguazú se ocupó el 92% de su capacidad hotelera. El jueves, a pesar de la lluvia, 3800 visitantes ingresaron al Parque Iguazú, y el viernes fueron casi 10 mil. Todas las ciudades recibieron visitantes, destacándose San Javier que reunió a fieles de todos los puntos del país y extranjeros en el tradicional Vía Crucis de Cerro Monje. También las ruinas jesuíticas de San Ignacio fueron muy concurridas. Otras ciudades con mucha afluencia fueron Concepción de la Sierra, Apóstoles, Garupá, Montecarlo, Puerto Piray, Puerto Esperanza, San José, Santa Ana y Candelaria, cada una con sus propuestas de naturaleza, historia, religión y cultura.

15) Neuquén. Con una variada agenda de actividades en cada uno de los núcleos turísticos, sus más de 30 mil plazas hoteleras quedaron ocupadas al 90%. Las localidades de Caviahue-Copahue y Villa Pehuenia-Moquehue recibieron a sus visitantes con sus tradicionales paellas gigantes, que se realizan desde hace 15 años y sirven de antesala para la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, en mayo. En San Martín de los Andes se hizo la 5° edición de la “Pascua de Chocolate”, una cita familiar para residentes y turistas con circo, chocolate caliente, degustaciones, inflables, talleres y shows en vivo. En Aluminé se celebró la 14º Fiesta Nacional del Pehuén, en homenaje a la mítica Araucaria Araucana, llamada Pehuén por el pueblo mapuche y emblema provincial. El desembolso diario promedio fue de 19.500 pesos.

16) Río Negro. Si bien toda la provincia logró altos niveles de ocupación, lo más destacado fue Bariloche. Con una ocupación del 81% de sus plazas, la ciudad recibió 25 vuelos diarios el fin de semana. La tradicional Fiesta Nacional del Chocolate fue muy concurrida, con miles de turistas que llegaron desde distintos puntos del país a vivir esta fecha. El atractivo principal fue la barra de chocolate más larga del mundo, con un peso de más de 2 toneladas y 200 metros de largo. Además, se regalaron 12.000 huevos de chocolate en el recorrido. También, la Fiesta de la Cerveza y Bariloche a la Carta (BALC) tuvieron mucho público. Las Grutas, Río Colorado, Villa Regina, El Bolsón, Playas Doradas, El Cóndor y Dina Huapi, recibieron flujos constantes de visitantes de variados orígenes los cuatro días del fin de semana. El gasto diario estuvo cerca de los $17.000 por persona.

17) Salta. Las siete regiones turísticas organizaron las típicas actividades religiosas que se combinan con costumbres ancestrales de sus comunidades. Se destacaron el Vía Crucis en los Valles Calchaquíes, la ceremonia de la Quema de Judas, la Lectura del Testamento y el Sermón de las 7 Palabras (único en el país) en Cachi y San Carlos. Hubo más de 200 actividades preparadas y los puntos más elegidos turistas fueron la capital, Cafayate, Rosario de la Frontera, Cachi y Coronel Moldes. La estadía promedio fue de 3,1 días. La provincia estuvo entre los destinos turísticos más elegidos del país para esta fecha y entre los atractivos principales se destacaron los Valles Calchaquíes, con sus vinos y especias, y el Tren a las Nubes, en San Antonio de los Cobres.

18) San Juan. Con más de 300 actividades programadas por el Ministerio de Turismo y Cultura, municipios y prestadores privados, el balance del fin de semana arrojó resultados muy buenos, en línea con lo esperado. Calingasta, Valle Fértil, Iglesia, Jáchal, Barrial y la capital fueron algunos de los lugares más concurridos. Hubo muchas actividades convocantes, como el certamen internacional Fly-To Red Bull King of the Air Qualifier Series en Iglesia. Otro destino muy visitado fue el paraje de la Difunta Correa, que recibió 30 mil personas por día. Considerada la Capital Nacional del Turismo Astronómico, la provincia ofreció experiencias únicas para disfrutar su cielo, como los recorridos nocturnos por el Valle de la Luna y actividades en los distintos sitios de la Ruta del Cielo. Otras citas que reunieron a turistas y excursionistas fueron: el Campeonato Nacional de Veleros, en el dique de Ullum, donde más de 30 embarcaciones de diferentes provincias compitieron; el Festival Uniendo Sueños, en Valle Fértil; el Festival del Lazo, Doma y Folclore en Tudcum; y la Fiesta de La Humita, en Calingasta

19) San Luis. El fin de semana fue muy concurrido para las ciudades de la provincia, que recibieron turistas de todo el país. Merlo, la ciudad capital, Villa de la Quebrada, Carpintería, Potrero de Funes, Costa de los Comechingones, Villa Mercedes, El Trapiche y Juana Koslay fueron lo polos más visitados. Los viajeros disfrutaron la naturaleza, hicieron turismo aventura, trekking por el Cerro de la Cruz. También, visitaron al Parque Yucat en Merlo, la mina de oro en Antu Ruca y pasearon por la Huellas Sierra de las Quijadas en Potrero de la Aguada, la Cascada Esmeralda en Villa Elena y la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi.

20) Santa Cruz. La provincia recibió al turista con la celebración del Vía Lucis (camino de la luz) en el cerro Montecristo, en Puerto San Julián, donde se celebró la primera misa en territorio argentino. La ciudad más concurrida fue El Calafate, con niveles de ocupación que promediaron el 85% y picos del 100% el viernes y sábado. Los turistas pasearon por El Chaltén, Río Gallegos, Los Antiguos, Caleta Olivia y Perito Moreno. También, disfrutaron de recorridos por el Parque Nacional Los Glaciares, hicieron senderismo en el Lago Argentino, observaron la fauna local (pingüinos, guanacos y cóndores) en el Parque Nacional Monte León y exploraron la Cueva de las Manos, cerca de Perito Moreno, un sitio arqueológico de importancia mundial, con pinturas rupestres que datan de hace más de 9.000 años. El gasto promedio diario rondó los $20.000.

21) Santa Fe. El fin de semana fue muy bueno para la provincia. En la capital, la ocupación hotelera rondó el 90% y quienes eligieron esa ciudad pudieron recorrer el paseo del Papa Francisco, en la manzana jesuítica, donde está montada la habitación de Bergoglio, que vivió dos años allí. Por su parte, en Rosario, donde la oferta cultural y religiosa fue muy amplia, se destacaron encuentros como el Torneo Internacional de Faustball Copa “Rosario 2023” masculino y femenino; la Regata Aniversario del Club de Velas; recorridos guiados en monopatín; y la feria de verduras agroecológicas, alimentos integrales con harinas alternativas de elaboración artesanal, donde participaron más de 100 emprendedores locales. La costa del Río Paraná (Sauce Viejo, Coronda, Maciel, San Lorenzo, Pueblo Esther, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, San Javier, y Romang) estuvo muy concurrida.

22) Santiago del Estero. Hubo mucha actividad turística-religiosa que tuvo alta convocatoria de residentes, turistas y excursionistas. Se destacó el Vía Crucis en la ciudad capital, que recorrió capillas y parroquias. En Termas de Río Hondo, donde miles de turistas llegaron a pasar los cuatro días del fin de semana, además de las procesiones y ceremonias religiosas, se realizaron clínicas de folklore, paseos de emprendedores y espectáculos artísticos. Otros destinos concurridos fueron Villa La Punta, una pintoresca localidad serrana a 90 km de la capital, Sumampa y Villa Ojo de Agua. El gasto promedio diario en la provincia promedió los $9.500.

23) Tierra del Fuego. Hubo abundante turismo regional e internacional con un tiempo que fue cambiante. Ushuaia fue lo más concurrido con una ocupación que se acercó al 75%, mientras el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde se encuentra el Tren del Fin del Mundo, fue lo más visitado. Los turistas navegaron por el Canal de Beagle, se acercaron al Faro Les Éclaireurs, llegaron a la Isla de Lobos y Pájaros, y recorrieron los microclimas de Tolhuin. El visitante se sumó también a los festejos religiosos.

24) Tucumán. Como cada Semana Santa, el distrito convocó a miles de visitantes de la región y el país a vivir las Pascuas con caminatas por sus templos históricos, recorridos de la fe en el norte y sur provincial, misas, lavatorios de pies, procesiones y Vía Crucis. Uno de los encuentros más imponentes fue la representación de la “Vida y Pasión de Dios Hombre” en Tafí del Valle, un montaje que se realiza desde hace una década y que este año congregó a 10 mil personas. Igualmente, todas las ciudades organizaron alguna ceremonia y actividad religiosa, que atrajo mucha gente. Hubo otras actividades atractivas con mucha convocatoria de turistas, como el Rally PreTransmontaña de Enduro, en San Pedro de Colalao, o la Fiesta Regional del Lazo en el Corral Las Tacanas, en Tafí del Valle. El gasto diario promedió los $9.500 por persona. Quienes arribaron a la provincia disfrutaron de sus paisajes, su cultura, su gastronomía y de las variadas propuestas culturales. Otras ciudades muy concurridas resultaron San Javier, Amaicha del Valle, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, El Cadillal y Tafi Viejo.

