Un niño correntino necesita un implante de 29.000 dólares para escuchar y hablar

Mateo Leguizamón es un niño de la ciudad de Santo Tomé, del barrio Picardía, que sufre la enfermedad de hipoacusia severa y necesita un implante coclear de $29.500 dólares para poder escuchar y hablar.

Su madre Lucía contó que Mateo fue diagnosticado con esa enfermedad en el año 2022 cuando tenía tres años de edad. El menor ahora tiene 4 años.

“Es un chico que no sabemos si es así o lo contrajo de grande. Nos dimos cuenta de su enfermedad porque hace un año empezó a ver tele y la ponía a todo volumen. Entonces consulté con pediatras y me pidieron que lo llevemos a Virasoro primero”, relató. “Allí decidimos llevarlo a Corrientes Capital, donde fue diagnosticado con Hipoacusia Bilateral Profunda. Es un niño que escucha pero no te entiende”, sostuvo la madre.

Lucía relató que el año pasado, tras una campaña de venta de pastelitos, lograron comprarle un audífono. Sin embargo, no fue suficiente ya que el menor necesita un trasplante. “Nos dijeron en Corrientes que teníamos que esperar a que Nación mande los implantes porque es muy burocrático y así pasan años. Por eso, decidí ir a Oberá, Misiones”, relató. Según mencionó Lucía, el médico misionero le dijo que Mateo necesita ser trasplantado de forma urgente. “Me dijo que necesita ser trasplantado ahora o nunca porque no va a poder hablar. Me cantó la justa”, describió. “Me dijo: “Golpeá puertas, hablá con quien sea” porque los implantes son de Australia”, señaló. La madre además explicó que si no es ahora, el implante luego llegará tarde porque no generará cambios en su habla. “Después vendrá una rehabilitación posterior”, explicó. Ante este cuadro, los padres de Mateo se informaron de que solo hay una empresa en el mundo que produce y comercializa las prótesis cocleares que Mateo necesita. Se ubica en Australia y cuesta $29.500 dólares. “En Argentina es imposible conseguirlo. Por eso se paga en dólares y cambia de forma constante por la variación del dólar”. “Imagínese cómo estamos con mi familia, estamos desesperados necesitamos mucho dinero para que Mateo salga adelante, pero vamos hacer todo, necesito ayuda de Nación, necesitamos ayuda”, manifestó la mamá entre lágrimas. “Son días difíciles para nosotros. Nos está afectando a toda la familia”, mencionó Lucía. Lucía mencionó que lanzaron una campaña de donaciones ya que toda ayuda es bienvenida. El teléfono de contacto es: 3756536295. En tanto, el CVU: 0000003100069903382244 o también CVU: 0000003100094468170137. En tanto, en Santo Tomé, sus padres realizarán venta de comida y otros productos para reunir el dinero. También dejaron cajas en supermercados y comercios locales para que los vecinos y vecinas puedan sumar su aporte. “Mi hijo es una persona amorosa, se da cuenta de que estamos pasando un momento difícil pero él es activo y hermoso. Es un regalo. Se hace entender pero nosotros sus papás no somos eternos, por eso queremos que salga adelante”, cerró su mamá.

