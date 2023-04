El firme pedido de Nicole Neumann para su hija Indiana tras mudarse con Cubero

Nicole Neumman confirmó que a finales de diciembre de este año se casa con Manu Urcera y ya se encuentra puliendo cada uno de los preparativos más allá de algunas peleas con su suegra. El hecho de tener que proyectar una mega fiesta, desliza diferentes cuestiones relacionadas a su familia.

Reabriendo el juego respecto a su relación con Indiana Cubero, quien actualmente se encuentra viviendo con Fabián Cubero, hay una nueva cuestión que desata cierto escándalo con el ex futbolista. Luego de la batalla judicial que le lanzó Nicole, el conflicto radica en la educación de sus hijas.

Se sabe que Neumann es inflexible en algunas cuestiones relacionadas a sus pequeñas. No solo el tener hábitos a la hora de comer es lo que más le urge a la modelo, sino que el tener una buena formación académica es un punto de negociación que para con Cubero y sus tres niñas, no hay quórum.

«La educación me parece que es primordial. Me gusta inculcarles el agradecimiento y el respeto como principios formadores», comentó Nicole, segura de los pasos que deben dar Indiana, Allegra y Sienna. Sin importar la opinión de Fabián, aquí sí que no da el brazo a torcer con el tema de las faltas al colegio.

POR QUE LA HIJA DE NICOLE NEUMANN SE FUE DE SU CASA

Tolerar que la joven de 15 años haya dejado el hogar, que Cubero la cobije en pleno conflicto, soportar los comentarios de Mica Viciconte, son diferentes cuestiones que pasó por alto Neumann. Pero si algunos de estos protagonistas se les llegara a cruzar por la cabeza intervenir en este punto, claramente conocerían la peor versión de ella; de hecho, para Indiana esto no cambiará aún asi esté en la casa de su papá.

Refugiándose en la educación de antes, dónde los valores y la ética iban de la mano, aseguró qué pretende la modelo para sus hijas. Sin embargo, como cada opinión que esboza, miles de críticas le llovieron a través de las redes sociales.

Aunque Nicole resaltó la importancia de volver a traer determinadas cuestiones que se esfumaron con el paso del tiempo, le recriminaron que los cambios actuales de la sociedad no podrían volver a ello. El maltrato infantil y la poca empatía por la psicología, fueron dos puntos que le cuestionaron.

De todas maneras, más allá de los comentarios en su contra, está claro que desde que Neumann y Fabián se separaron, en lo único que estuvieron de acuerdo son en las pautas de su divorcio. Si de decisiones se trata, está a la vista que no hay un consenso común ni un debate previo para acercar posturas.

