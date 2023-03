Por los costos de producción “ya no se producen naranjas en Bella Vista”

Elsa Rangoni, presidenta de la Asociación de Citricultores de Bella Vista, aseguró que: “Ya no se producen naranjas en Bella Vista”. Los precios excesivos y la escasez de naranjas derivaron en una situación insólita en la provincia.

Rangoni habló con Radio Sudamericana luego de que se conozcan los precios actualizados de la naranja en algunos comercios de Corrientes. En algunos de ellos, por ejemplo, se llegaba a vender cada naranja a $300.

“Los productores están muy enojados por el tema de que los importadores pagan un dólar de 200 y nosotros, los que producimos, debemos pagar un dólar a 400. Es una competencia sumamente desleal en el mercado. No podemos vender la mercadería y encima, debemos pagar impuestos y agroquímicos. Siempre tenemos que pagar más que el resto”, comentó la presidenta.

Y añadió: “En Bella Vista ya no queda producción de naranjas. Hace unos años que no se producen más naranjas acá. Las que se ven en las góndolas de la ciudad son de Mocoretá, Monte Caseros, Chajarí, entre otras localidades. Lo que nos afecta es la competencia desleal dentro del mercado. Es lamentable que en la tierra de la naranja no haya más de estos productos”. Al ser consultada sobre los desorbitados precios a los que se vende la fruta, declaró: “El precio al que se están vendiendo hoy las naranjas superan los $300 por unidad”.

