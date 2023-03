Intervención Johnny boca cerrada

Estas versiones de que el Interventor se presentará mañana 31 de marzo en la sede del partido para atender diferentes cuestiones no pudo ser confirmada por nadie, ni siquiera por los 5 apoderados que tiene el partido ¿Puede ser posible esto? Ya nada sorprende lo que pasa en el PJ.

Tal es el nivel de desconcierto y desorganización, desestimando la máxima del General de que la organización vence al tiempo, que a menos de 24hs de una posible llegada del Interventor del partido, nadie sabe si realmente se efectuará ¿Cómo harán los del interior si es que tienen que hacer llegar alguna inquietud? Y es por eso que de aquí surge otra pregunta… Si viene este viernes ¿Cuál es el propósito?

Si la Intervención brilló por su ausencia todo este tiempo ¿Es razonable que venga ahora faltando nada más que 10 días para el cierre de alianzas? Este desembarco a la Capital y por sólo unas horas, puede generar sólo disturbios, confusión y más enojo por parte de varios sectores. Sólo un día no alcanzará para hablar con todos, sólo hará que le den más tiempo al que se sintió olvidado a negociar con la vereda de enfrente. Ya no se puede volver el tiempo atrás, en este caso lo NO hecho, NO hecho está, por eso ¿No será mejor llegar ese mismo día de firma de alianza y por lo menos mantener las esperanzas de todos hasta ese día?

Lo cierto es que a menos de 10 días para el cierre de alianzas y a 22 de la presentación de candidatos, el PJ se sigue pegando tiros en el pie. Todo es descontrol e incertidumbre, un combo complejo para afrontar el próximo 11J.

Emulando a un personaje icónico de la serie de los Simpsons sería: ‘Johnny boca cerrada ¿Dónde estás? Yo no diré nada…