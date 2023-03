Interna bostera: Hugo Ibarra le respondió a Battaglia

orprendió Sebastián Battaglia cuando dijo lo que dijo. El ídolo de Boca se refirió a la situación actual de Hugo Ibarra en el banco, contó una intimidad y fue tajante… «Nunca lo vi con intenciones de dirigir en la Primera o estar en el lugar donde esta hoy», dijo y encendió la mecha. Y si la encendió fue porque este jueves el que le respondió fue nada menos que el Negro.

«Yo a Sebastián lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo a Sebastián, es un ídolo del club, compartimos muchas cosas lindas. Uno cuando deja el fútbol va iniciando un camino. Yo siempre en el lugar que estuve apoyé, siempre, en los momentos en los que me dieron la chance apoyé. Y jamás hablé de un entrenador, jamás hablé de un entrenador que pasó por el club», dijo el DT de 48 años. Y agregó: «Siempre estoy apoyando y además estoy muy agradecido a esta dirigencia que me dio la chance de estar acá, algo que él también debería estar agradecido. Yo no puedo poner en su boca estas palabras, pero yo pienso así. Como dije, lo aprecio mucho y le deseo lo mejor».

Battaglia, que también se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y a la no invitación del Villarreal para el partido de las estrellas de este sábado, fue compañero de Ibarra no sólo como jugador (entre 1998 y el 2009 disputaron juntos 168 encuentros), sino que además integraron juntos el cuerpo técnico de Reserva de Boca con la que salieron campeones. Sin embargo, el León le pegó en sus declaraciones…