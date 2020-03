Un hombre atacó a puñaladas a su exmujer y su actual pareja y están graves

9 marzo, 2020 1155

Ocurrió en la localidad de Tapebicuá, donde un hombre de 62 años atacó con un cuchillo a su exmujer y a quien hoy es su actual pareja, que permanece internado en Yapeyú. “En principio investigamos un caso de lesiones agravadas por violencia de género, pero esto es preliminar. No se descarta la carátula de tentativa de homicidio, pero eso se irá determinando más delante de acuerdo a las investigaciones”, precisó el fiscal Facundo Sotelo.

El hecho ocurrió en el domingo por la noche en la localidad de Tapebicuá, donde ingresó al hospital una mujer de 47 años de apellido Arias con heridas de arma blanca.

Según las primeras averiguaciones mantuvo una pelea con quien sería su expareja, un hombre de 62 de apellido Machado, quien aún permanece en libertad.

El fiscal de Instrucción de Paso de los Libres, Facundo Sotelo, contó que “Machado y Arias estaban separados desde 2011 y con la utilización de un arma blanca hirió a su expareja y al hombre que estaba actualmente con ella”.

“La mujer está internada en el Hospital San José en estado reservado, mientras que el hombre fue trasladado a Yapeyú en estado reservado y en observación”, agregó.

“Un hijo en común mayor de edad fue quien denunció el caso. Cuando se llegó al lugar el agresor no estaba. Se realizó la inspección y se secuestró el arma utilizada en el ataque. Por lo pronto estamos investigando las lesiones agravadas por violencia de género. Pero esto es preliminar. Se determinará la carátula respectiva conforme a la investigación. No se descarta la carátula como tentativa de homicidio, pero eso se irá determinando más adelante. El agresor está identificado y no está detenido”, dijo Sotelo.

El fiscal sostuvo que “no hubo denuncias previas de la víctima que amerite una orden de restricción de acercamiento”