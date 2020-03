Una joven filmó el momento en el que un remisero la acosaba

8 marzo, 2020 399

Tiene 19 a帽os y vivi贸 un terrible episodio esta ma帽ana al regresar a su casa. Decidi贸 publicar el video en su cuenta de Twitter.

Una joven estudiante de Odontolog铆a vivi贸 una situaci贸n de angustia y bronca este domingo en Corrientes al solicitar un servicio de remis para regresar a su casa, cuando el conductor comenz贸 a sacarle fotos para envi谩rselas聽al operador de la base.

Oriana, de 19 a帽os, relat贸 en di谩logo con ellitoral.com.ar el desagradable momento que sucedi贸 esta ma帽ana, alrededor de las 7.45, cuando pidi贸 un m贸vil desde la casa de su amiga para que la traslade hasta su domicilio.

Al cabo de 10 minutos, el conductor del remis llega a la direcci贸n solicitada y durante el viaje decide tomarle fotos.

鈥淐uando ven铆amos por (avenida) Armenia escucho por la radio que el de la base dice:鈥樎st谩 buena! Anda, 驴eh?’聽 Levanto mi cabeza y veo que le mand贸 dos fotos m铆as al operador y me estaba por sacar otra foto m谩s鈥, relat贸 Oriana.

鈥淓l operador me dijo que le mostrara c贸mo eras vos鈥, sostuvo el remisero al ser reprendido por la joven, quien logr贸 registrar el mal momento en un video que luego public贸 en su cuenta de Twitter.

–聽聽 聽驴Para qu茅? 驴A usted le parece bien hacer eso?, contest贸 molesta Oriana.

–聽聽 聽鈥淢e dijo que le mostrara聽c贸mo eras vos, nada m谩s鈥, reiter贸 el chofer del remis聽minimizando el acoso, y a帽adi贸: 鈥淣o hice nada malo

Oriana lleg贸 a su casa a las 8.10 y decidi贸 acudir m谩s tarde al domicilio de la agencia de remises que le hab铆a brindado el servicio. 鈥淣o me quieren decir nada, me pidieron que por favor no haga la denuncia, me ped铆an disculpas; pero me parece que si me hizo a m铆 le hizo a un mont贸n de chicas m谩s鈥, manifest贸.

Seg煤n el testimonio de la joven, el m贸vil que la llev贸 hasta su casa es 鈥渦n Corsa Classic color gris, patente OMC 889″ perteneciente a la empresa 鈥淓l 脕guila鈥, ubicada en calle Unne al 456.

La v铆ctima mencion贸 que el conductor聽del remis ser铆a “Jos茅 Araujo” y el operador “Lucas Aguirre”.

La denuncia fue radicada en la Comisar铆a Quinta Urbana y el material f铆lmico ser谩 analizado en la Direcci贸n de Delitos Complejos.

Hoy 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Miles de mujeres ya salieron a las calles de distintos pa铆ses del planeta y ma帽ana se esperan movilizaciones masivas en Corrientes y en varias ciudades del pa铆s para exigir un pleno acceso a los derechos y un alto a todo tipo de violencia.

(Imagen ilustrativa)