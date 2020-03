Tras la cruzada solidaria, Elma pudo viajar a Malvinas para homenajear a “Cambacito”

6 marzo, 2020 58

Hace más de tres décadas, Gabino Ruíz Díaz partió de Colonia Pando con destino a las islas. Murió en combate y recién en diciembre del 2017, su cuerpo fue identificado. Ayer, su mamá y una de sus hermanas, estuvieron allá.

La fundación No me olvides fue la que junto con la Cruz Roja Internacional, ex combatientes ingleses y familiares de los fallecidos en el combate de Malvinas, desarrollaron un proceso que permitió identificar a los soldados que están sepultados en el cementerio de Darwin como “soldado argentino sólo conocido por Dios”. En ese proceso, lograron determinar dónde descansan los restos del ex combatiente oriundo de Colonia Pando, Gabino Ruíz Díaz. Como su mamá se moviliza en una silla de ruedas, la ONG, liderada por el malvinero Julio Aro realizó una cruzada solidaria con la que financió el viaje a las islas, de la madre del correntino. Ayer, ella, por primera vez pudo rendir un tributo especial a su hijo.

Artistas, periodistas y también numerosas personas anónimas realizaron su aporte para que Elma Pelozo pudiera cumplir su anhelo de ir a visitar el lugar donde yace su hijo, “Cambacito”. “Agradezco a todos los que de una u otra forma contribuyeron. Si bien aún nos falta terminar de cubrir algunos costos, confío en que lo lograremos. Pero ya no podíamos seguir postergando el viaje porque la madre de un ex combatiente no puede esperar. Ninguna de ellas debería esperar”, afirmó Julio Aro en diálogo con El Litoral.